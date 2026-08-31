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Nízka hladina Rýna odhalila vrak auta s ľudskými pozostatkami
Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr.
Autor TASR
Düsseldorf 31. augusta (TASR) - Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami, ktorý mohol ležať na dne už desaťročia, oznámila v pondelok polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr. V aute a jeho bezprostrednom okolí sa našli úlomky kostí. Polícia vyšetruje okolnosti nálezu, no doposiaľ nič nenaznačuje, že by sa spájal s niektorým známym prípadom zmiznutia osôb. Policajný hovorca takisto zdôraznil, že auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia.
V súčasnosti nie je zrejmé, či kosti patria jednej alebo viacerým osobám. „Vyšetrovanie je náročné, keďže sa týka udalostí, ku ktorým došlo pred takým dlhým časom,“ uviedol hovorca. Model auta značky Fiat sa vyrábal pravdepodobne v rokoch 1976 až 1984.
Nízka hladina vody narušila lodnú dopravu na najfrekventovanejších vnútrozemských vodných trasách v Európe, čo viedlo k obmedzeniu prevozu nákladu a zároveň odhalilo objekty ukryté pod hladinou vrátane techniky z druhej svetovej vojny či archeologických pamiatok.
Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr. V aute a jeho bezprostrednom okolí sa našli úlomky kostí. Polícia vyšetruje okolnosti nálezu, no doposiaľ nič nenaznačuje, že by sa spájal s niektorým známym prípadom zmiznutia osôb. Policajný hovorca takisto zdôraznil, že auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia.
V súčasnosti nie je zrejmé, či kosti patria jednej alebo viacerým osobám. „Vyšetrovanie je náročné, keďže sa týka udalostí, ku ktorým došlo pred takým dlhým časom,“ uviedol hovorca. Model auta značky Fiat sa vyrábal pravdepodobne v rokoch 1976 až 1984.
Nízka hladina vody narušila lodnú dopravu na najfrekventovanejších vnútrozemských vodných trasách v Európe, čo viedlo k obmedzeniu prevozu nákladu a zároveň odhalilo objekty ukryté pod hladinou vrátane techniky z druhej svetovej vojny či archeologických pamiatok.