Nízka hladina Rýnu by mohla spôsobiť väčšie obmedzenie lodnej dopravy

Berlín 10. augusta (TASR) - Nízka hladina vody v rieke Rýn by mohla v najbližších dňoch viesť k ďalším obmedzeniam lodnej dopravy či dokonca jej úplnému zastaveniu na strednom úseku tohto vodného toku. V stredu na to upozornil Spolkový inštitút pre hydrológiu (BfG). TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Bastian Klein z BfG uviedol, že ak hladina Rýna na meracej stanici v meste Kaub dosahuje výšku 30-35 centimetrov, v jeho strednom úseku sa dokážu plaviť lode s nízkym ponorom. Dodal však, že podľa predpovedí počasia by sa hladina rieky mohla na budúci týždeň znížiť až na úroveň 30 centimetrov, čo v tejto oblasti pravdepodobne spôsobí úplné zastavenie lodnej dopravy.



Hladina Rýnu by mala podľa predpovedí klesať až do začiatku budúceho týždňa, potom sa v tejto oblasti očakávajú zrážky, píše DPA.



"Riečna doprava je v súčasnosti veľmi drahá a v určitom bode je už neekonomická," upozornil Klein. Dodal, že sa zmenšil i objem prepravovaného nákladu.



Nízka hladina riek spôsobuje vnútroštátnej riečnej doprave v Nemecku problémy už niekoľko týždňov. Zrážok je málo, hladina riek klesá a vo vodných tokoch sa objavili ostrovčeky, ktoré sú pre lodnú dopravu prekážkou.



Spolkový zväz nemeckej vnútrozemskej lodnej (BDB) uviedol, že osobné lode a trajekty už nemôžu zastavovať v každom osobnom prístave. Mnohé nákladné lode tiež nemôžu byť plne naložené.