Nízke teploty v USA vyhovujú argumentom odporcov zelenej energie

Isaac Orr z konzervatívneho think-tanku varoval v článku pred plánom minnesotských zákonodarcov, zvýšiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 na 50 %.

Minneapolis 4. februára (TASR) - Treskúca zima v USA podporila námietky odporcov zelenej energie. Oblasti, v ktorých teplota zostúpila najnižšie, boli totiž odkázané na výrobu elektriny z uhlia, plynu a jadrovú energiu. Veterné ani slnečné elektrárne nefungovali.



Preto Isaac Orr z konzervatívneho minnesotského think-tanku Center of the American Experiment v článku publikovanom v Star Tribune varoval pred plánom minnesotských zákonodarcov zvýšiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 na 50 %. Minulotýždňové počasie podľa neho ukázalo nebezpečenstvo prílišného zamerania na veternú a slnečnú energiu a nazval uhlie, plyn a jadro spoľahlivými zdrojmi energie.



Upozornil, že minulú stredu, keď teplota v Minneapolise-Saint Paul, teda v najľudnatejšej mestskej oblasti v štáte Minnesota, klesla na -24 stupňov, veterné elektrárne dodali len 4 % elektriny, pričom využitie inštalovaných kapacít v regióne dosiahlo len 24 %. Uhoľné elektrárne v tom čase pokryli 45 % spotreby elektriny, jadrové 13 % a plynové 26 %. Zvyšok bol importovaný z Kanady a ostatných štátov USA.



Plyn podľa Orra minulý týždeň pokryl vykurovanie približne 66 % domácností v Minnesote. Vzhľadom na extrémne nízke teploty ho však nebol dostatok.