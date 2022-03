Vakcíny od Moderny sú účinné aj u detí mladších ako šesť rokov

Washington 23. marca (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Moderna v stredu oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 je účinná aj u detí do šesť rokov. Očkovanie v tejto vekovej kategórii by sa tak mohlo začať už v lete. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Moderna oznámila, že v najbližších týždňoch predloží regulačným orgánom v Spojených štátoch a Európe požiadavku na schválenie svojej nízkodávkovej vakcíny pre deti mladšie ako šesť rokov.



Výsledky štúdie dokázali, že deti v tejto vekovej kategórii si dokážu vytvoriť dostatočné protilátky proti koronavírusu aj zo štvrtinového množstva bežnej dávky vakcíny. Očkovacia látka je však rovnako ako u ostatných vekových skupín menej účinná proti vysokonákazlivému variantu omikron. Do štúdie bolo zapojených 6900 detí.



Podľa Moderny je uvedená vakcína bezpečná a jej najčastejším vedľajším účinkom je zvýšená teplota, podobne ako pri iných bežných detských vakcínach.



Konkurenčná spoločnosť Pfizer tiež testuje nízkodávkové vakcíny pre najmenšie deti, no ani dve dávky sa neukázali ako dostatočne účinné a spoločnosť musela pridať ešte tretiu. Výsledky testov by mali byť známe v apríli.



Hoci koronavírus nie je pre deti a mládež tak nebezpečný ako pre dospelých, môže sa aj u nich vyskytnúť ťažký priebeh ochorenia a s ním spojené komplikácie. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sú však deti nakazené variantom omikrom hospitalizované častejšie, ako to bolo v prípade variantu delta.



Na Slovensku je aktuálne možné očkovať proti koronavírusu deti staršie ako päť rokov. Deťom sa aplikuje typ vakcíny špeciálne schválený a určený pre vekovú kategóriu päť až 11 rokov, ktorý predstavuje tretinovú dávku oproti štandardnej dávke pre dospelého človeka.