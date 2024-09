NEČAKANÁ ŠOU: Dunaj odhalil potopené vraky z druhej svetovej vojny

Moháč 11. septembra (TASR) - Pokles hladiny Dunaja kvôli dlhotrvajúcemu suchu odhalil vraky lodí z druhej svetovej vojny neďaleko srbského prístavného mesta Prahovo. Štyri podobné vraky sa dostali nad hladinu aj v maďarskom Národnom parku Dunaj-Dráva pri Moháči, kde hladina Dunaja v utorok klesla na iba 1,5 metra. Ide o doznievajúci účinok silných horúčav a slabých zrážok počas júla a augusta. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Vraky v Prahove patrili k stovkám lodí dunajskej a čiernomorskej flotily nacistického Nemecka, ktoré boli potopené v roku 1944 počas ústupu pred Červenou armádou. Pri nízkej hladine komplikujú riečnu dopravu a môžu byť nebezpečné pre muníciu vo svojich útrobách.



Niektoré z nich majú stále obrnené veže, veliteľské mostíky a zlomené stožiare, zatiaľ čo iné sú väčšinou zanesené naplaveninami štrku a piesku.



"Stále nevieme, čo to presne je. Viditeľné a poľutovaniahodné je, že vrak sa stráca, keďže sa oň ľudia zaujímajú a jeho časti miznú," povedal o jednej z lodí Endre Sztellik, strážca národného parku Dunaj-Dráva.



Hladina Dunaja bola v utorok v Budapešti na úrovni 1,17 metra, čo je o 40 centimetrov viac v porovnaní s historickým rekordom z októbra 2018. Počas povodní máva Dunaj v maďarskej metropole výrazne nad 6 metrov.



"Východná Európa zažíva kritické podmienky sucha, ktoré ovplyvňujú úrodu a vegetáciu," uviedla európska klimatická služba Copernicus na svojej webovej stránke začiatkom tohto mesiaca.



V pondelok sa v povodí Dunaja vyskytli dlho očakávané silné zrážky, ktoré by mali do víkendu pri Moháči zdvihnúť hladinu Dunaja na približne tri metre a rieka tam opäť zaplaví staré vraky lodí.



Aj hladina najdlhšej poľskej rieky Visla klesla na rekordne nízku úroveň. Vo Varšave sa objavili rozsiahle pieskové plytčiny a na inom mieste sa podarilo nafilmovať losa, ktorý inak hlbokú rieku dokázal bez problémov prebrodiť.