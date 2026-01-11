< sekcia Zahraničie
Nobelov inštitút: Cenu za mier Machadová nemôže previesť na Trumpa
Inštitút vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie udeliť niekomu Nobelovu cenu za mier je podľa stanov konečné a trvalé.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oslo 10. januára (TASR) - Nórsky Nobelov inštitút v piatok oznámil, že jeho Nobelovu cenu za mier nemožno zdieľať, odobrať ani previesť na niekoho iného. Vyjadril sa tak v nadväznosti na vyjadrenia líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej, v ktorých naznačila, že by tú svoju mohla odovzdať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Inštitút vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie udeliť niekomu Nobelovu cenu za mier je podľa stanov konečné a trvalé. „Po oznámení Nobelovej ceny ju nemožno odobrať, zdieľať ani previesť na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ stálo v piatkovom vyhlásení.
Machadová v pondelok v rozhovore so Seanom Hannitym z Fox News uviedla, že odovzdanie ceny Trumpovi by bolo aktom vďaky venezuelského ľudu za odstránenie prezidenta Nicolása Madura. Toho minulý týždeň zajali jednotky Spojených štátov počas operácie v Caracase a odviezli ho do New Yorku.
„Ponúkli ste mu niekedy Nobelovu cenu za mier? Stalo sa to?“ spýtal sa Hannity. Machadová odpovedala, že sa to „zatiaľ ešte nestalo“. Trump v reakcii na rozhovor uviedol, že by mu bolo cťou cenu prijať, ak by mu ju jej minuloročná laureátka ponúkla počas ich stretnutia vo Washingtone budúci týždeň.
Inštitút vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie udeliť niekomu Nobelovu cenu za mier je podľa stanov konečné a trvalé. „Po oznámení Nobelovej ceny ju nemožno odobrať, zdieľať ani previesť na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ stálo v piatkovom vyhlásení.
Machadová v pondelok v rozhovore so Seanom Hannitym z Fox News uviedla, že odovzdanie ceny Trumpovi by bolo aktom vďaky venezuelského ľudu za odstránenie prezidenta Nicolása Madura. Toho minulý týždeň zajali jednotky Spojených štátov počas operácie v Caracase a odviezli ho do New Yorku.
„Ponúkli ste mu niekedy Nobelovu cenu za mier? Stalo sa to?“ spýtal sa Hannity. Machadová odpovedala, že sa to „zatiaľ ešte nestalo“. Trump v reakcii na rozhovor uviedol, že by mu bolo cťou cenu prijať, ak by mu ju jej minuloročná laureátka ponúkla počas ich stretnutia vo Washingtone budúci týždeň.