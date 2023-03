Nobelov výbor: Odsúdenie Biaľackého je tragédia

Oslo 3. marca (TASR) - Súdny proces a rozsudok voči bieloruskému ľudskoprávnemu aktivistovi Alesovi Biaľackému sú tragédiou. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Nórskeho Nobelovho výboru Berit Reissová-Andersenová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ales Biaľacki je jedným z popredných bojovníkov za demokraciu, slobodu a ľudské práva v Bielorusku. Tento súdny proces a obvinenia vznesené voči nemu sú politicky motivované," uviedla Reissová-Andersenová.



"Tento prípad a rozsudok, ktorý bol nad ním vynesený, je pre neho osobne tragédiou. No ukazuje tiež, že režim v Bielorusku netoleruje slobodu prejavu a opozíciu... Ľutujeme, že jeho boj musí pokračovať tým, že je držaný vo väzení," dodala predsedníčka Nórskeho Nobelovho výboru.



Šesťdesiatročný Biaľacki dostal Nobelovu cenu mieru vlani spolu s ľudskoprávnymi organizáciami z Ruska a Ukrajiny.



Biaľackého odsúdil bieloruský súd na desať rokov väzenia. Podľa súdu je vinný z financovania protestov po sporných prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil dlhoročný vodca krajiny Alexandr Lukašenko, a tiež z daňových únikov. Už v roku 2011 šiel na tri roky do väzenia za údajné daňové úniky.



Biaľacki je zakladateľom ľudskoprávnej organizácie Viasna, ktorá vznikla krátko po tom, čo sa v roku 1994 dostal Lukašenko k moci.