Nobelov výbor odsúdil rozsudok mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij

Oslo 10. januára (TASR) - Nórsky Nobelov výbor odsúdil v pondelok rozhodnutie súdu vojenskej junty v Mjanmarsku, ktorý v pondelok uznal väznenú politickú líderku a nositeľku Nobelovej ceny Aun Schan Su Ťij za vinnú z troch obvinení a odsúdil ju na ďalšie štyri roky väzenia, informovala agentúra AFP.



"Nobelov výbor je hlboko znepokojený jej situáciou. Posledné rozhodnutie (súdu) je politicky motivované," uviedla predsedníčka Nobelovho výboru Berit Reissová-Andersenová.



Su Ťij (76) v najnovšom z procesov, ktoré proti nej vedú, uznali v pondelok za vinnú z troch obvinení z trestných činov. Dva sa týkajú nelegálneho dovozu a vlastníctva vysielačiek, ktoré u nej údajne našli počas domovej prehliadky v prvých hodinách po prevrate, a tretieho z porušenia pandemických opatrení.



Išlo o jeden zo série procesov s mjanmarskou opozičnou predstaviteľkou, pre ktoré by mohla stráviť vo väzení zvyšok života. Stúpenci političky tvrdia, že obvinenia voči nej sú vykonštruované s cieľom oprávniť konanie armády a zabrániť Su Ťij v návrate do politiky.



Su Ťij už v decembri odsúdili na štyri roky väzenia za podnecovanie nepokojov a porušovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Šéf junty Min Aun Hlain jej neskôr skrátil trest na dva roky.



Nobelov výbor, ktorý udeľuje Nobelovu cenu za mier, sa podľa AFP len zriedkavo vyjadruje k aktuálnemu dianiu. V spojitosti so situáciou mjanmarskej líderky však už v decembri minulého roka vyjadril obavy nad tým, čo decembrový rozsudok znamená pre budúcnosť demokracie v Mjanmarsku. Su Ťij Nobelovu cenu za mier získala v roku 1991.



Mjanmarská líderka je vo väzbe, odkedy generáli pri prevrate 1. februára 2021 zosadili jej vládu, čím ukončili krátke obdobie demokracie v tejto juhovýchodoázijskej krajine.



Celoštátne protesty proti prevratu vojenská junta krvavo potlačila. Podľa miestnej monitorovacej skupiny bolo zabitých vyše 1300 ľudí a ďalších viac než 11.000 osôb zadržali.