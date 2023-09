Nobelova nadácia Rusko ani Bielorusko na udeľovanie cien nepozve

Štokholm 2. septembra (TASR) - Nobelova nadácia v sobotu oznámila, že ruší svoje rozhodnutie pozvať tento rok veľvyslancov Ruska a Bieloruska na udeľovanie Nobelových cien v Štokholme. Avizovaným pozvaním totiž vyvolala hnev vo Švédsku aj v zahraničí a svoje rozhodnutie preto prehodnotila, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nadácia pritom vlani veľvyslancov zmienených krajín na ceremóniu udeľovania cien spojenú s banketom nepozvala, a to pre ruskú inváziu na Ukrajinu aj jej podporu zo strany Minsku. Pozvaný vtedy nebol ani iránsky ambasádor, pričom dôvodom boli zásahy iránskych orgánov voči protestom v tejto krajine.



Vo štvrtok však Nobelova nadácia informovala, že sa v tomto smere vracia k svojej predošlej praxi a pozvánky na ceremoniál od nej dostanú všetky krajiny s diplomatickým zastúpením vo Švédsku.



Nadácia v sobotu uviedla, že jej zamýšľané pozvania pre veľvyslancov týchto krajín vychádzali z presvedčenia, "že je dôležité a správne, aby sa hodnoty a posolstvá, ktoré symbolizuje Nobelova cena, dostali do čo najširšieho povedomia". Dodala však, že silné negatívne reakcie "takýto odkaz celkom zatienili". "Rozhodli sme sa preto zopakovať minuloročnú výnimku z bežnej praxe, a teda nepozvať veľvyslancov Ruska, Bieloruska a Iránu na slávnostné odovzdávanie Nobelových cien v Štokholme," oznámila.



Plánom pozvať na ceremóniu veľvyslancov Ruska a Poľska toiž vyvolala nadácia hnev na švédskej aj zahraničnej politickej scéne.



Švédsky premiér Ulf Kristersson povedal, že ak by to bolo na ňom, účasť Ruska by ani tento rok nedovolil. Podľa vlastných slov chápe rozčúlené reakcie mnohých ľudí vo Švédsku i na Ukrajine. Rozhodnutie nadácie kritizovali aj ďalší významní švédski politici vrátane lídrov liberálnych, ľavicových či centristických strán, pričom avizovali, že pre prítomnosť ruského veľvyslanca plánujú podujatie bojkotovať.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko zase na Facebooku napísal, že nadácia by mala podporiť snahy o izoláciu Ruska aj Bieloruska, keďže "milióny Ukrajincov trpia z dôvodu nevyprovokovanej vojny, pričom ruský režim nie je za svoje zločiny potrestaný".



Naproti tomu Nórsky Nobelov inštitút, ktorý organizuje slávnostné udeľovanie Nobelovej ceny za mier v Osle, pozval vlani na túto ceremóniu všetkých veľvyslancov a chystá sa to isté spraviť aj tento rok. "Rovnako ako predtým budú na slávnostný ceremoniál v Osle pozvaní všetci veľvyslanci," oznámil.



Mená tohtoročných laureátov Nobelových cien oznámia začiatkom októbra. Slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 10. decembra, v deň výročia úmrtia Alfreda Nobela. Päť cien udeľujú vo švédskom Štokholme a šiestu, cenu mieru, v nórskom hlavnom meste Oslo.