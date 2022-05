Nobelova nadácia vrátila Grécku staroveký zlatý prsteň z ostrova Rodos

Atény 20. mája (TASR) - Nobelova nadácia vo Švédsku vrátila Grécku staroveký zlatý prsteň ukradnutý počas druhej svetovej vojny z ostrova Rodos. Oznámilo to v piatok grécke ministerstvo kultúry, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Mykénsky pečatný prsteň s vyobrazenou dvojicou okrídlených sfíng oficiálne vrátili vo štvrtok na slávnostnej ceremónii v Štokholme, uviedlo ministerstvo.



Prsteň bol nájdený v roku 1927 na egejskom ostrove Rodos v rámci vykopávok, ktoré na tamojšom pohrebisku mykénskej kultúry organizovala Talianska archeologická škola v Aténach (SAIA). Došlo k tomu v čase, keď bol Rodos spravovaný talianskymi úradmi.



Prsteň bol odcudzený počas druhej svetovej vojny z miestneho archeologického múzea spolu s ďalšími starožitnosťami, ktoré sa dosiaľ nepodarilo vypátrať, tvrdí rezort kultúry.



Prsteň sa neskôr objavil v USA; zakúpil ho maďarsko-americký biofyzik a nositeľ Nobelovej ceny Georg von Békésy, ktorého zbierku po jeho smrti v roku 1972 získala Nobelova nadácia.



Prsteň bol uložený v Múzeu stredomorských a blízkovýchodných starožitností (Medelhavsmuseet) v Štokholme. Jeho pravosť potvrdil v roku 1975 vtedajší riaditeľ múzea, archeológ a odborník na mykénsku civilizáciu Carl-Gustaf Styrenius.



Historický artefakt sa vráti do archeologického múzea na ostrove Rodos, potvrdilo grécke ministerstvo kultúry.



Mykénska kultúra bola poslednou fázou doby bronzovej v starovekom Grécku a trvala približne od roku 1750 do roku 1050 pred n. l. Pomenovaná je po meste a pevnosti Mykény na Peloponézskom polostrove.