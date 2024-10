Nobelovu cenu mieru získala organizácia preživších Hirošimu a Nagasaki

Oslo 11. októbra (TASR) - Nobelovu cenu mieru za rok 2024 získala japonská organizácia ľudí, ktorí prežili zhodenie atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki v roku 1945, s názvom Nihon Hidankjo. Oznámil to v piatok predpoludním Nórsky Nobelov výbor, informuje TASR.



Nobelov výbor ocenil túto japonskú organizáciu "za úsilie o svet bez jadrových zbraní a za svedectvo, že jadrové zbrane sa už nikdy nesmú použiť".



Podľa Nobelovho výboru osvetové kampane a osobné príbehy členov organizácie Nihon Hidankjo pomohli vo svete vytvoriť opozíciu voči použitiu jadrových zbraní. Výbor poznamenal, že už takmer 80 rokov nebola použitá atómová bomba vo vojnovom konflikte. Túto "povzbudivú skutočnosť" pripísal aj úsiliu organizácie Nihon Hidankjo a ďalších.



"Je alarmujúce, že toto tabu týkajúce sa použitia jadrových zbraní je dnes pod tlakom," zdôraznil výbor. Upozornil, že jadrové mocnosti modernizujú a vylepšujú svoj arzenál a ďalšie štáty sa snažia získať jadrové zbrane, pričom podľa neho v súčasnosti hrozí aj reálne použitie atómových bômb vo vojne.



Nórsky Nobelov výbor pripomenul, že zhodenie atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki pripravilo okamžite o život odhadom 120.000 ľudí a podobný počet ľudí zomrel na zranenia a následky ožiarenia v nasledujúcich rokoch.



"Dnešné jadrové zbrane sú oveľa ničivejšie. Môžu zabiť milióny ľudí a mali by katastrofálny dopad aj na klímu. Jadrová vojna by mohla zničiť civilizáciu," varoval Nobelov výbor.