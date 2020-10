Nobelovu cenu za literatúru 2020 získala poetka Louise Glücková

Štokholm 8. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za literatúru za rok 2020 získala americká poetka Louise Glücková. Vo štvrtok to oznámila kráľovská Švédska akadémia v Štokholme.



Glücková si zaslúžila ocenenie "za svoj nezameniteľný poetický hlas, ktorý svojou strohou krásou pretvára individuálnu existenciu na univerzálnu", uviedla agentúra AFP, citujúc štokholmskú akadémiu.



Čerstvá laureátka je autorkou básnických zbierok A Village Life (Vidiecky život) a Faithful and Virtuous Night (v českom jazyku vydaná ako Noc věrnosti a ctnosti).



Nobelova cena za literatúru bola v posledných dvoch rokoch predmetom kontroverzie. V roku 2018 sa Švédska akadémia rozhodla cenu neudeliť. Stalo sa tak prvýkrát od roku 1942, a to pre škandál súvisiaci s obvineniami so sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustil Francúz Jean-Claude Arnault, manžel bývalej členky komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny za literatúru Katariny Frostensonovej.



Arnaulta vlani v decembri odsúdili na dva a pol roka väzenia za dva prípady znásilnenia, ktoré sa týkali jednej ženy a ktoré sa odohrali koncom roku 2011. Spomínaná žena bola pritom len jednou z celkovo 18 žien, ktoré koncom roku 2017 podľa štokholmského denníka Dagens Nyheter obvinili Arnaulta zo sexuálneho obťažovania. Arnault je navyše zodpovedný aj za viacnásobný únik informácií o víťazoch Nobelovej ceny za literatúru.



V dôsledku tohto škandálu sa členstva vo Švédskej akadémii vzdalo osem z jej 18 členov. Cenu za rok 2018 nakoniec udelili v roku 2019, a to poľskej autorke Olge Tokarczukovej.



Nobelovu cenu za literatúru za rok 2019 získal kontroverzný rakúsky spisovateľ Peter Handke, ktorý je všeobecne známy ako obdivovateľ zosnulého srbského lídra Slobodana Miloševiča.



Handke sa v 90. rokoch stal horlivým obhajcom Srbov počas krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie. Ich situáciu dokonca prirovnal k Židom, ktorí čelili nacistickému teroru, hoci tento výrok neskôr vzal späť. Rakúsky spisovateľ sa v roku 2006 zúčastnil na pohrebe Miloševiča, ktorý zomrel v Holandsku počas súdneho procesu v súvislosti s obvineniami zo spáchania zločinov proti ľudskosti.



V pondelok vyhlásili mená laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu. Za rok 2020 ju získali Američania Harvey Alter a Charles Rice a Brit Michael Houghton za výskum v súvislosti s objavom hepatitídy typu C.



V utorok získali Nobelovu cenu za fyziku britský vedec Roger Penrose, nemecký astrofyzik Reinhard Genzel a americká astronómka Andrea Ghezová, a to za výskum v oblasti čiernych dier.



V stredu si Nobelovu cenu za chémiu rozdelili prvýkrát dve ženy - americká biochemička Jennifer Doudnová a francúzska biochemička Emmanuelle Charpentierová -, a to za vývoj metódy genetického inžinierstva CRISPR-Cas9.



V piatok oznámia laureáta Nobelovej ceny mieru.



Tohtoroční laureáti si ceny v Štokholme na tradičnom slávnostnom odovzdávaní 10. decembra osobne neprevezmú. Dostanú ich vo svojich domovských krajinách prostredníctvom ambasád alebo príslušných univerzít.



Nobelova nadácia, ktorá odovzdávanie Nobelových cien organizuje, v septembri oznámila, že tradičná slávnostná ceremónia udeľovania cien sa tento rok z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 neuskutoční. Podujatie v štokholmskej koncertnej sále nahradí televízny prenos z radnice švédskej metropoly.



Na základe poslednej vôle a z finančných prostriedkov významného švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela (1833-96) je od roku 1901 každoročne udeľovaná prestížna Nobelova cena za významný objav, čin alebo dielo. Táto pocta umelcom vedcom, ekonómom a mierotvorcom je všeobecne považovaná za najhodnotnejšie ocenenie na svete.