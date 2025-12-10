< sekcia Zahraničie
Nobelovu cenu za mier namiesto Machadovej prevezme jej dcéra
Laureátka Nobelovej ceny za mier a venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová sa osobne nezúčastní na stredajšom slávnostnom odovzdávaní ocenenia v nórskom Osle.
Autor TASR
Oslo 10. decembra (TASR) - Laureátka Nobelovej ceny za mier a venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová sa osobne nezúčastní na stredajšom slávnostnom odovzdávaní ocenenia v nórskom Osle. Cenu v zastúpení prevezme jej dcéra Ana, v stredu ráno to oznámil Nórsky Nobelov inštitút. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Na slávnostné odovzdávanie cien nepríde,“ povedal hovorca Nórskeho Nobelovho inštitútu Erik Aasheim. Cenu v mene matky prevezme jej dcéra Ana Corina Machadová. „Prednesie prejav, ktorý napísala sama Maria Corina,“ vysvetlil riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre nórsky rozhlas NRK. Začiatok podujatia je naplánovaný na 13.00 h.
Machadová sa v utorok mala v Osle zúčastniť na tradičnej tlačovej konferencii deň pred slávnostným odovzdávaním cien. Toto podujatie najprv bez vysvetlenia odložili. Nórsky Nobelov inštitút tri hodiny po plánovanom začiatku oznámil, že stretnutie s novinármi sa neuskutoční.
Jej účasť na slávnostnom odovzdaní ceny bola od začiatku neistá. Machadová sa na verejnosti objavila naposledy 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase. Odvtedy sa skrýva na neznámom mieste vo Venezuele. Politička sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť. Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za osobu na úteku, ak opustí krajinu.
„Na slávnostné odovzdávanie cien nepríde,“ povedal hovorca Nórskeho Nobelovho inštitútu Erik Aasheim. Cenu v mene matky prevezme jej dcéra Ana Corina Machadová. „Prednesie prejav, ktorý napísala sama Maria Corina,“ vysvetlil riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre nórsky rozhlas NRK. Začiatok podujatia je naplánovaný na 13.00 h.
Machadová sa v utorok mala v Osle zúčastniť na tradičnej tlačovej konferencii deň pred slávnostným odovzdávaním cien. Toto podujatie najprv bez vysvetlenia odložili. Nórsky Nobelov inštitút tri hodiny po plánovanom začiatku oznámil, že stretnutie s novinármi sa neuskutoční.
Jej účasť na slávnostnom odovzdaní ceny bola od začiatku neistá. Machadová sa na verejnosti objavila naposledy 9. januára, keď ju krátko zadržali po tom, čo sa pridala k podporovateľom na proteste v Caracase. Odvtedy sa skrýva na neznámom mieste vo Venezuele. Politička sa obáva, že ak ju úrady nájdu, môžu ju zabiť. Tamojšia prokuratúra nedávno pohrozila, že 58-ročnú Machadovú bude považovať za osobu na úteku, ak opustí krajinu.