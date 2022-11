Nobelovu cenu za väzneného aktivistu Biaľackého prevezme jeho manželka

Oslo 25. novembra (TASR) - Manželka väzneného bieloruského aktivistu Alesa Biaľackého, ktorý sa stal jedným z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za mier, prevezme na nadchádzajúcej ceremónii v jeho mene toto ocenenie. V piatok to oznámili organizátori tohto podujatia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Biaľackému (60) bola prestížna cena udelená v októbri. Okrem neho ju získala i ruská ľudskoprávna organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL). Nobelovu cenu za mier im odovzdajú na formálnej ceremónii, ktorá sa uskutoční 10. decembra v Osle.



Bieloruského aktivistu bude v Nórsku reprezentovať jeho manželka Natalľa Pinčuková. "Tešíme sa, že sa dostala z Bieloruska a všetko je pripravené na to, aby sa mohla zúčastniť na (Nobelovej) ceremónii na radnici v Osle," uviedol pre AFP šéf nórskeho Nobelovho inštitútu Olav Njölstad.



Biaľacki (60) bol uväznený po rozsiahlych demonštráciám, ktoré vypukli v Bielorusku po sporných prezidentských voľbách v roku 2020. Zvíťazil v nich Alexandr Lukašenko a medzinárodne spoločenstvo ich označilo za podvod, pripomína AFP.



Organizáciu Memorial bude na ceremónii reprezentovať jej predseda Jan Račinskij a ukrajinskú CCL jej riaditeľka Oleksandra Matvijčuková, uviedol inštitút.



Nobelova komisia uviedla, že Nobelovu cenu za mier tejto trojici udelila za úsilie, ktoré vynakladajú v oblasti "ľudských práv, demokracie a mierového spolužitia susediacich krajín – Bieloruska, Ruska a Ukrajiny“. Podľa agentúry AFP išlo o symbolickú voľbu, keďže tohtoroční laureáti Nobelovej ceny za mier reprezentujú tri krajiny, ktoré sú v centre vojny na Ukrajine, ktorá uvrhla Európu do najhoršej bezpečnostnej krízy od čias druhej svetovej vojny.