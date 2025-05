Noboa zložil prezidentskú prísahu, zaviazal sa k boju proti gangom

Quito 24. mája (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa v sobotu zložil prísahu a opätovne sa ujal prezidentského úradu. Prisľúbil, že bude pokračovať v boji proti drogovým gangom a zároveň sa zaviazal podporiť pomalý hospodársky rast Ekvádoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nobou zvolili za prezidenta v roku 2023, aby dokončil funkčné obdobie svojho predchodcu Guillerma Lassa, ktorý už po dvoch rokoch v úrade rozpustil parlament. V apríli 2025 následne zvíťazil v prezidentských voľbách napriek tomu, že ho ďalšia kandidátka obviňovala z podvodu. Vo veku 37 rokov je tak Noboa, syn bohatého podnikateľa s banánmi, druhým najmladším prezidentom na svete.



"Postupné znižovanie počtu vrážd bude naším neodškriepiteľným cieľom. Budeme pokračovať v boji proti obchodovaniu s drogami, zaisťovať nelegálne zbrane, muníciu a výbušniny a zabezpečíme väčšiu kontrolu v prístavoch krajiny," povedal Noboa na inaugurácii, aby priblížil svoje začínajúce funkčné obdobie.



Počas 18 mesiacov v úrade vyhlásil prezident vojnu zločineckým skupinám, prostredníctvom dekrétov nasadil do ulíc armádu, posilnil bezpečnosť v prístavoch a sprísnil tresty za drogové zločiny a terorizmus v Ekvádore.



Prezident tiež uzavrel dohodu s Medzinárodným menovým fondom, pokúšal sa o zníženie rozpočtového deficitu vo výške 4,6 miliardy dolárov a stretol sa aj s predstaviteľmi čínskych bánk, aby rokoval o možných pôžičkách, pripomína Reuters. „Vytvárame bezpečné, stabilné a konkurencieschopné prostredie, ktoré podporuje rast, chráni investície a zaručuje skutočné príležitosti,“ povedal Noboa.



Novozvolená hlava štátu uviedla, že spolupráca so Spojenými štátmi, Izraelom a Salvádorom krajine pomôže v boji proti obchodovaniu s drogami a tiež získať investície zo zahraničia.



V rámci Noboovho prvého krátkeho funkčného obdobia krajina zaznamenala výrazný nárast násilia, ktorý súvisí s pašovaním kokaínu zo susednej Kolumbie a Peru do Európy, Austrálie a USA. Počet vrážd vzrástol z 5,8 na 100.000 obyvateľov v roku 2017 na súčasných približne 50,7.