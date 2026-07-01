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NOČNÁ MORA: Detský tábor zasiahol blesk, zranilo sa šesť osôb
Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník, ktorý staršieho muža prepravil na urgentný príjem do Českých Budějovíc. Päť detí hospitalizovali v nemocnici.
Autor TASR
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Praha 1. júla (TASR) - Po vlne horúčav zasiahli v utorok večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj päť detí. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky.cz.
Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník, ktorý staršieho muža prepravil na urgentný príjem do Českých Budějovíc. Päť detí hospitalizovali v nemocnici v Jindřichovom Hradci.
Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili päťcentimetrové krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.
Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník, ktorý staršieho muža prepravil na urgentný príjem do Českých Budějovíc. Päť detí hospitalizovali v nemocnici v Jindřichovom Hradci.
Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili päťcentimetrové krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.