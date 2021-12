Nočné kluby a diskotéky v Poľsku sa na Silvestra budú môcť otvoriť

Varšava 14. decembra (TASR) - V Poľsku sa na Silvestra otvoria nočné kluby a diskotéky, ľudia však budú musieť dodržiavať prísne hygienické pravidlá a počet ich návštevníkov bude obmedzený na 100. Pre agentúru PAP to utorok uviedol hovorca poľského ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz.



Poľská vláda už 7. decembra ohlásila, že od 15. decembra začnú platiť ďalšie reštrikcie zamerané na boj proti najnovšej vlne pandémie COVID-19 a obavám zo šírenia variantu omikron.



Andrusiewicz vtedy uviedol, že nočné kluby a diskotéky zostanú zatvorené najmenej do konca januára budúceho roku. V utorok ale v rozpore s predošlým vyhlásením povedal, že vláda opatrenia uvoľní tak, aby obyvateľom Poľska umožnila osláviť príchod nového roka v režime sprísnených sanitárnych pravidiel a s limitovaným počtov hostí.



V Poľsku sa zároveň podľa avizovaných reštrikcií už od stredy zníži maximálny povolený limit návštevníkov reštaurácií, hotelov, kín, divadiel či aj kostolov, a to z aktuálnych 50 percent ich kapacity na 30 percent. Tieto obmedzenia sa nebudú vzťahovať na očkovaných ľudí.