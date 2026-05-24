Nedela 24. máj 2026
Nočné útoky poškodili kancelárie WHO v Kyjeve, uviedol riaditeľ

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ženeva 24. mája (TASR) – Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Kyjeve boli poškodené troskami z ruských útokov, oznámil v nedeľu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naliehal zároveň na zastavenie útokov na civilistov, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Úrady WHO v ukrajinskej metropole počas noci na nedeľu „zasiahli trosky z mnohých útokov v meste, ktoré poškodili okná na treťom poschodí“, uviedol Tedros na sociálnej sieti. „V tejto budove sídlia okrem WHO mnohé ďalšie agentúry OSN,“ doplnil s tým, že nikto neutrpel zranenia.

Po útokoch na civilnú infraštruktúru počas noci boli dosiaľ hlásené viaceré obete na životoch a zranenia. Útoky na zdravotnícke zariadenia a civilistov sa musia zastaviť. Znova vyzývame na prímerie. Mier je najlepším liekom,“ napísal šéf WHO.

V piatok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) oznámil, že ruská strela priamo zasiahla a úplne zničila sklad, ktorý si organizácia prenajímala v meste Dnipro na východe Ukrajiny. Prišla tak podľa vyhlásenia o zásoby za milión dolárov. Pri útoku zahynuli dvaja ľudia.

Zástupkyňa UNHCR na Ukrajine Bernadette Castelová-Hollingworthová uviedla, že išlo o prvý takýto útok na objekt jej organizácie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Cez tranzitné centrá, ktoré podporuje UNHCR, podľa nej tento rok prešlo zatiaľ takmer 47.000 evakuovaných osôb, hoci celkový počet utečencov je oveľa vyšší.
