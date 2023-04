Noční vlci opäť vyrazili na motorkársku jazdu z Moskvy do Berlína

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský motorkársky klub Noční vlci, ktorý má väzby na Kremeľ, v sobotu vyrazil na "vlasteneckú" spanilú jazdu z Moskvy do Berlína, informovala agentúra AFP. Cieľom kolóny motorkárov na čele s vodcom klubu Alexandrom Zaldostanovom, známym ako Chirurg, je doraziť 9. mája do Berlína.



Ako je známe, v Rusku sa 9. máj slávi ako Deň víťazstva porážky nacistického Nemecka.



AFP uviedla, že viacerí motorkári pri výjazde z Moskvy mávali ruskými i sovietskymi vlajkami. Niektorí mali na motorkách písmeno "Z" - symbol tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako je v Rusku nutné označovať vojnu, ktorú ruské politické a vojenské vedenie rozpútali vo februári roku 2022 na Ukrajine.



Podľa organizátorov plánuje kolóna motorkárov do 1. mája doraziť do mesta Volgograd, bývalého Stalingradu - miesta urputných bojov medzi sovietskymi a nemeckými jednotkami, ktorá bola zlomom vo vývoji druhej svetovej vojny smerom k víťazstvu Sovietskeho zväzu a jeho spojencov.



Motorkári budú pokračovať do regiónu Donbas na východe Ukrajiny, ktorý je momentálne dejiskom ťažkých bojov. Motorkári tam chcú distribuovať humanitárnu pomoc civilistom i ruským vojakom - v duchu sloganu: "Vlastných neopúšťame", ku ktorému sa hlásia podporovatelia vojny na Ukrajine.



Na Zaldostanova, ktorý sa označuje za "priateľa" ruského prezidenta Vladimira Putina, uvalil Západ sankcie za podporu anexie Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 a za schvaľovanie ofenzívy ruskej armády na Ukrajine. Noční vlci sú na sankčnom zozname EÚ od leta minulého roku.



Takéto jazdy do Berlína usporadúvajú Noční vlci už niekoľko rokov, aby si pripomenuli výročie konca druhej svetovej vojny. Niektoré krajiny považujú tieto jazdy za provokáciu a vnímajú ich aj ako bezpečnostné riziko. V minulosti vstup na svoje územie Nočným vlkom zakázali napríklad Poľsko, Bosna a Gruzínsko. Ich zákaz vyvolal hnev ruskej diplomacie.