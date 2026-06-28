< sekcia Zahraničie
Nočný útok ruskej armády na Kyjev si vyžiadal najmenej dvoch ranených
V noci na sobotu boli pri ruských útokoch zabité dve osoby v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti na stredovýchode a severe Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 28. júna (TASR) - Ruský útok na ukrajinskú metropolu Kyjev si v noci na nedeľu vyžiadal najmenej dvoch zranených, oznámil šéf mestskej vojenskej správy Tymur Tkačenko citovaný webom denníka Le Monde. Tkačenko doplnil, že v okrese Darnyckyj v dôsledku útoku vypukli požiare v bytových i nebytových objektoch.
Ukrajinská armáda vo svojom vyhlásení potvrdila, že v nedeľu v skorých ranných hodinách došlo k raketovému útoku na hlavné mesto. Novinári agentúry AFP pôsobiaci v Kyjeve počuli výbuchy a videli záblesky na oblohe, keď ukrajinská protivzdušná obrana zneškodňovala útočiace rakety.
Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila.
V noci na sobotu boli pri ruských útokoch zabité dve osoby v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti na stredovýchode a severe Ukrajiny.
Útoky ukrajinskej armády v Rusku si vyžiadali po jednej obeti v meste Volgograd na juhozápade európskej časti Ruska a v Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Ďalšiu obeť hlásili z mesta Horlivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je okupovaná Ruskom.
Ukrajinská armáda vo svojom vyhlásení potvrdila, že v nedeľu v skorých ranných hodinách došlo k raketovému útoku na hlavné mesto. Novinári agentúry AFP pôsobiaci v Kyjeve počuli výbuchy a videli záblesky na oblohe, keď ukrajinská protivzdušná obrana zneškodňovala útočiace rakety.
Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej päť balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila.
V noci na sobotu boli pri ruských útokoch zabité dve osoby v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti na stredovýchode a severe Ukrajiny.
Útoky ukrajinskej armády v Rusku si vyžiadali po jednej obeti v meste Volgograd na juhozápade európskej časti Ruska a v Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Ďalšiu obeť hlásili z mesta Horlivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá je okupovaná Ruskom.