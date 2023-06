Nočný vlak z Paríža do Nice narazil do stáda kráv, meškal deväť hodín

Paríž 7. júna (TASR) - Približne 400 pasažierov meškalo v noci na stredu deväť hodín, pretože ich vlak z Paríža do Nice narazil do stáda kráv. Informoval o tom francúzsky denník Le Parisien, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Cestujúcich presunuli na vlak idúci opačným smerom a v stredu ráno sa vrátili naspäť do Paríža, napísal denník.



Vlak v utorok neskoro večer narazil približne do desiatich kráv rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu - incident sa stal neďaleko obce Tonner severne od mesta Dijon, okolo 165 kilometrov od Paríža.



Sedem z týchto kráv zahynulo a niektoré uviazli pod lokomotívou.



Francúzsky filmový režisér Cyril Dion, ktorý bol vo vlaku, vyzdvihol prácu záchranárov. "Bola to ťažká noc pre každého, kto musel odpratávať prekážky z koľají a čo najlepšie sa postarať o cestujúcich. Pre farmára, ktorý si musel odniesť mŕtve kravy, to nebola zábava."



Ľudia pri zrážke neutrpeli zranenia. Rušňovodiča previezli do nemocnice na lekársku prehliadku.



Trať bola uzatvorená v oboch smeroch až do stredy rána.