Nolanov obľúbenec a Zappov obdivovateľ Cillian Murphy má 50 rokov
Za hlavnú rolu v snímke Oppenheimer dostal Oscara i Zlatý glóbus.
Autor TASR
Cork 24. mája (TASR) - Írsky herec Cillian Murphy je známy svojím výrazným vzhľadom a intenzívnymi výkonmi. Jeho prelomovou úlohou bol hitový "zombie" film O 28 dní v réžii Dannyho Boylea, no slávu a vysokú priazeň širšej, aj tej náročnejšej verejnosti získal predovšetkým účinkovaním v "blockbusteroch" Christophera Nolana. Murphy bude mať 25. mája okrúhle narodeniny 50 rokov.
Za hlavnú rolu v snímke Oppenheimer dostal Oscara i Zlatý glóbus. Hral aj v ďalších piatich Nolanových filmoch, v troch zo série o Batmanovi i v snímkach Počiatok a Dunkirk. Výraznú hlavnú postavu stvárnil v populárnom BBC-seriáli Gangy z Birminghamu.
Cillian Murphy sa narodil 25. mája 1976 v írskom Corku. Vyrastal spolu s tromi súrodencami, obaja jeho rodičia pracovali v školstve — otec ako administrátor a matka ako učiteľka francúzštiny. Hoci sa Cillian už od mladosti zaujímal o divadlo, jeho prvou veľkou vášňou bola hudba. V neskorom tínedžerskom veku hrával spolu so svojím mladším bratom v niekoľkých kapelách. Obdivoval amerického muzikanta Franka Zappu a podľa piesne z výnimočného albumu Hot Rats pomenoval svoju rockovú kapelu Son of Mr. Green Genes.
„Miloval som jeho individualitu a muzikálnu vyspelosť. Bol to čistý génius, úplný originál, ktorý nešiel s davom. Robil si veci po svojom. A to obdivujem na každom umelcovi v akejkoľvek oblasti. Je to vždy veľmi inšpirujúce. Malo by vás to udržiavať hladnými po niečom novom. Frank Zappa nikdy nerobil jednoduché rozhodnutia, obdivujem jeho hudbu aj to, ako ňou prehováral.“
Murphyho kapela bola blízko podpisu zmluvy s hudobným vydavateľstvom, on sa však napokon rozhodol sústrediť na štúdium práva na University College Cork. Práve tam ho naplno pohltila herecká vášeň a začal účinkovať v divadelných hrách. Profesionálny herecký debut absolvoval v roku 1996 a vystupoval na scénach v Corku, Dubline aj Londýne.
Vo filmoch sa začal objavovať tiež v druhej polovici 90. rokov, no medzinárodnú pozornosť získal až hlavnou úlohou v roku 2002. Film O 28 dní rozpráva príbeh smrtiaceho „vírusu zúrivosti“ a Murphyho postava vedie malú skupinu nenakazených pri hľadaní bezpečného útočiska. Film mal nečakaný úspech a herec okamžite zaujal Hollywood. V ďalšom roku nasledovali menšie úlohy vo filmoch nominovaných na Oscara — Návrat do Cold Mountain a Dievča s perlou.
O dva roky neskôr stvárnil vedľajšiu postavu vo filme Batman začína (2005), k tejto úlohe sa neskôr vrátil aj v batmanovských pokračovaniach Temný rytier (2008) a Návrat Temného rytiera (2012). Za výkon vo filme Raňajky na Plute (2005) si vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus.
Naďalej točil priemerne dva filme ročne a striedal hlavné postavy s vedľajšími, prevažne však výraznými úlohami. V roku 2006 si odskočil aj na britskú a nezávislejšiu scénu, keď bol centrom diania snímky Zdvíha sa vietor od režiséra Kena Loacha. Toto dielo získalo Zlatú palmu na festivale v Cannes.
O rok neskôr opäť spojil sily s Dannym Boyleom v temne ladenom príbehu o vesmírnej misii a sci-fi thriller Slnečný svit si postupne získal širokú priazeň. Potom hral aj v Nolanovom hviezdne obsadenom filme Počiatok (2010), po boku Leonarda DiCapria, Marion Cotillardovej, Toma Hardyho i Michaela Caina. Psychologicky poňatý špionážny hit o vytváraní svetov v snoch sa stal popkultúrnym fenoménom, aj keď pre Murphyho neznamenal žiadny okamžitý prienik v kariére
Pokračoval v hereckých úlohách na celovečernom plátne, na masívnejšie spolupráce však nemal časový priestor. Renomé si totiž zveľaďoval najmä ako ústredná postava televízneho seriálu Gangy z Birminghamu. Stvárnil Tommyho Shelbyho, vodcu gangu zločincov pôsobiaceho v Anglicku v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou, Seriál (2013 – 2022) zaznamenal kritický aj divácky úspech, pričom pozornosť pútali najmä štýlové spracovanie, historická autentickosť a práve herecké gala Murphyho.
V roku 2017 si zahral významnú vedľajšiu úlohu vo filme Dunkirk (2017) a po boku Emily Bluntovej aj hlavnú postavu vo filme Tiché miesto 2 (2020). Jeho herecký vrchol prišiel v roku 2023, keď stvárnil slávneho fyzika Roberta Oppenheimera. Dráma Oppenheimer v réžii Christophera Nolana zobrazuje vedcovu úlohu pri vývoji atómovej bomby, ako aj neskoršie bezpečnostné vypočúvanie i ďalšie stránky súvisiace s použitím smrtiacej zbrane. Za svoj výkon dostal Murphy Oscara, Zlatý Glóbus i cenu BAFTA. Výrazne prispel k celkovo 7 soškám filmu, vrátane hlavných kategórií pre producentov a režiséra.
Cillian Murphy sa tento rok vrátil k postave Thomasa Shelbyho v celovečernom filme Gangy z Birminghamu: Nesmrteľný muž. Od roku 2004 je v manželstve s konceptuálnou umelkyňou Yvonne McGuinnessovou, žijú v Dubline a majú dve deti.
Zdroje: www.britannica.com, www.biography.com, www.faroutmagazine.co.uk, www.csfd.cz
