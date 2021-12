Nomináciám na Zlaté glóbusy dominovali Belfast a Power of the Dog

Los Angeles 13. decembra (TASR) - Najviac, až sedem nominácií 79. ročníka filmových a televíznych cien Zlatý glóbus získali v pondelok v Beverly Hills dráma Belfast britského režiséra Kennetha Branagha a westernová snímka Power of the Dog režisérky Jane Campionovej. Informovala o tom agentúra AFP.



Nominácie boli ohlásené v 25 filmových a televíznych kategóriách. Okrem filmov Belfast a Power of the Dog (Sila psa) boli v hlavnej kategórii najlepší film (dráma) nominované tiež dráma Coda (réžia Siân Hederová) o rodine s nepočujúcimi členmi, sci-fi snímka Duna (réžia Denis Villeneuve) a životopisný film King Richard (Kráľ Richard: Zrodenie šampiónok) v réžii Reinalda Marcusa Greena, ktorý sleduje život otca slávnych tenistiek, sestier Williamsových.



V kategórii najlepší film spomedzi komédií alebo muzikálov boli nominované napríklad remake kultového West Side Story v réžii Stevena Spielberga, tragikomédia Licorice Pizza (réžia Paul Thomas Anderson) či satira Don’t Look Up (réžia Adam McKay). Čo sa týka televíznych ocenení, bodovala s piatimi nomináciami dráma z dielne HBO Succession (Boj o moc).



Zlaté glóbusy, ktoré každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), sú po Oscaroch - cenou americkej Akadémie filmových umení a vied - druhým najvýznamnejším filmovým ocenením v USA.



HFPA však v posledných mesiacoch čelí rozsiahlej kritike a obvineniam z rasizmu, sexizmu, zastrašovania, korupcie a nedostatočnej diverzity. Aj z týchto dôvodov stanica NBC odovzdávanie Zlatých glóbusov, ktoré sa uskutoční 9. februára 2022, odvysielať odmietla, a o to napriek tomu, že túto ceremóniu pravidelne premietala na televíznych obrazovkách od roku 1996.



Viac ako 100 hollywoodskych novinárov v marci vyzvalo HFPA, aby ukončila prax "diskriminačného a neprofesionálneho správania, neetického konania a údajnej finančnej korupcie".



Asociácia rozbehla v súvislosti s obvineniami viacero reforiem a zmien - tento rok napríklad prijala najviac nových členov za posledné roky. Viacerí herci vrátane Scarlett Johanssonovej či Marka Ruffaloa však tieto zmeny nazvali nedostatočnými. Tom Cruise zase na protest vrátil tri Zlaté glóbusy, ktoré v minulosti získal. Viaceré filmové štúdiá vrátane Warner Bros, ako aj spoločnosti Netflix či Amazon avizovali, že s HFPA nebudú spolupracovať až dovtedy, kým nezavedie výraznejšie reformy.



"Nepôjde o zvyčajnú udalosť, ale vždy sme hovorili, že za každých okolností zverejníme nominácie a udelíme ceny," povedala pre AFP predsedníčka HFPA Helen Hoehneová na margo udeľovania 79. ročníka Zlatých glóbusov. "Odovzdávanie tejto ceny má dlhú históriu a chceli sme v tom pokračovať tak, ako sme to robili i v minulosti," dodala.