Nomináciám na Zlaté glóbusy dominuje film The Banshees of Inisherin

Los Angeles 12. decembra (TASR) — Írska čierna komédia The Banshees of Inisherin (Víly z Inisherinu) v réžii Martina McDonagha dominuje nomináciám 80. ročníka filmových a televíznych cien Zlatý glóbus, ktoré v pondelok oznámili v Los Angeles. Snímka získala osem nominácií vrátane kategórií najlepšia komédia alebo muzikál či najlepšia réžia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



So šiestimi nomináciami skončila druhá surrealistická akčná sci-fi snímka Everything Everywhere All at Once (Všetko, všade, naraz) v réžii Dana Kwana a Daniela Scheinerta, ktorí napísali aj scenár. Po päť nominácií majú dráma Babylon (réžia Damien Chazelle) a čiastočne autobiografický film Fabelmanovci (réžia Steven Spielberg).



V hlavnej kategórii najlepšia filmová dráma sú nominované snímky Fabelmanovci, Top Gun: Maverick, Elvis, Tár a Avatar: The Way of Water (Avatar: Cesta vody).



V kategórii najlepšia filmová komédia alebo muzikál sú nominované tituly The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery (Na nože: Glass Onion), Babylon a Trojuholník smútku (réžia Ruben Östlund).



Nominácie boli ohlásené v celkovo 27 filmových a televíznych kategóriách.



Zlaté glóbusy, ktoré každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), sú po Oscaroch — cene americkej Akadémie filmových umení a vied — druhým najvýznamnejším filmovým ocenením v USA.



HFPA však od roku 2021 čelí rozsiahlej kritike a obvineniam z rasizmu, sexizmu, zastrašovania a korupcie. Aj z týchto dôvodov televízia NBC odovzdávanie Zlatých glóbusov vlani odvysielať odmietla, hoci tak robila od roku 1996.



Slávnostné odovzdávanie Zlatých glóbusov sa uskutoční 10. januára 2023, pričom opäť sa vráti na kanál NBC. Moderátorom galavečera bude stand-up komik Jerrod Carmichael.