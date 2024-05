Nominantom odporcov arménskej vlády na premiéra je biskup Galstanjan

Jerevan 26. mája (TASR) - Tisíce Arménov sa v nedeľu v Jerevane zišli na protivládnom proteste, na ktorom požadovali demisiu premiéra Nikola Pašinjana. Ako dôvod uviedli územné ústupky voči Azerbajdžanu, informovala agentúra AFP.



Odstúpené územie je pre vnútrozemské Arménsko strategicky dôležité, pretože ním prechádzajú úseky dôležitej diaľnice do Gruzínska. Arménski obyvatelia tamojších obcí tiež tvrdia, že vinou konania vlády v Jerevane sú odrezaní od zvyšku krajiny a obviňujú Pašinjana, že "rozdáva územia bez toho, aby za ne Arménsko niečo dostalo".



Hlavným rečníkom nedeľného protestu v centre Jerevanu bol charizmatický biskup arménskej apoštolskej cirkvi pre diecézu Tavuš Bagrat Galstanjan, na ktorého území sa nachádzajú štyri dediny odovzdané Azerbajdžanu.



Jeden z vodcov opozičného hnutia Gurgen Melikjan v príhovore k zhromaždeným informoval, že hnutie Tavuš za vlasť sa zhodlo na nominácii biskupa Galstanjana na post predsedu arménskej vlády.



Galstanjan sa teraz snaží začať proces ústavnej žaloby proti Pašinjanovi - bývalému novinárovi, ktorý sa dostal k moci v dôsledku pokojných pouličných protestov z roku 2018.



Opozičné strany by na začatie procesu impeachmentu potrebovali podporu aspoň jedného nezávislého poslanca alebo poslanca vládnucej strany. Úspešnosť ich snáh v podobe zosadenia premiéra by potom závisela od hlasovania najmenej 18 zákonodarcov z Pašinjanovej vlastnej strany.



Arménsko a Azerbajdžan viedli začiatkom 90. rokov a v roku 2020 dve vojny o región Náhorný Karabach, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, no ovládali ho arménski separatisti.



Situácia sa dramaticky zmenila v prospech Azerbajdžanu vlani v septembri, keď jeho sily uskutočnili bleskovú ofenzívu. Po jej skončení z Karabachu do Arménska ušli tisíce karabašských Arménov.



V polovici apríla tohto roku Arménsko a Azerbajdžan uzavreli dohody o delimitácii hraníc, podľa ktorých má Azerbajdžanu pripadnúť časť územia arménskej oblasti Tavuš a Jerevan sa vzdá štyroch obcí.