Nonstop cyklojazda Trnava - Rysy si uctí pamiatku trnavskej posádky

Trnava 6. júla (TASR) - Nonstop cyklojazda Trnava - Rysy na uctenie pamiatky členov trnavskej posádky za účasť v bojoch Slovenského národného povstania (SNP) sa začne vo štvrtok (7. 7.) v skorých ranných hodinách. V predvečer podujatia si udalosť pripomenú jej účastníci v Trnave pri Pamätníku SNP položením kytice kvetov. Informoval o tom za organizátorov Marian Rozložník z telovýchovnej jednoty (TJ) Elán Trnava, sídlisko Linčianska.



Pelotón v počte okolo 170 cyklistov vo štvrtok vyštartuje o 3.45 h. Celú trasu musia zdolať počas jedného dňa. Na zastávkach v Horných Hámroch a Nemeckej si položením kvetov uctia pamiatku hrdinov SNP. Trasa s dĺžkou 300 kilometrov vedie v smere na Piešťany, Topoľčany a Partizánske. V okrese Žarnovica potom z Horných Hámrov na Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu, ďalej v okrese Zvolen na Stráže nad Zvolenom a následne v okrese Banská Bystrica na Nemeckú. Odtiaľ na obce Vyšná Boca - Hybe - Východná - Važec pri Liptovskom Mikuláši a do cieľa v Tatranskej Lomnici v okrese Poprad.



Počas ďalších dní nasleduje vlastný cyklistický, cykloturistický a turistický program účastníkov, vrátane výstupu na vrchol Rysov či Kriváňa. "Sprievodnou akciou cyklojazdy býva turistický autobus pre záujemcov, ktorí chcú zažiť atmosféru jazdy i života v táborisku bez toho, že by museli absolvovať náročnú jazdu na bicykli," dodal Rozložník.



Trnavská cyklistická nonstop jazda je už viac ako štyri desaťročia organizovaná ako prejav vďaky príslušníkom trnavskej posádky, ktorí v auguste 1944 odišli spolu s dobrovoľníkmi z radov obyvateľov mesta na Pohronie bojovať do SNP. Miestami ich bojového pôsobenia bola práve oblasť Horné Hámre - Žarnovica. Podujatie organizuje TJ s finančnou podporou mesta Trnava.