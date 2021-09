Nóri oslavovali zrušenie reštrikcií, neobišlo sa to bez potýčok

Na snímke ľudia v uliciach oslavujú koniec obmedzení COVID-19 v Osle v sobotu 25. septembra 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Oslo 27. septembra (TASR) - Polícia v Nórsku v nedeľu hlásila desiatky narušení verejného poriadku a násilných potýčok vrátane hromadných bitiek vo veľkých mestách po tom, ako ľudia zaplnili ulice, bary, reštaurácie i nočné kluby a oslavovali ukončenie pandemických obmedzení, ktoré trvali viac než rok. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Nórska vláda v piatok nečakane oznámila, že takmer všetky zvyšné koronavírusové reštrikcie budú už od soboty zrušené a život v krajine s 5,3 milióna obyvateľov sa tak vráti k normálu. Tento krok odchádzajúcej premiérky Erny Solbergovej prekvapil mnohých Nórov a viedol k chaotickým scénam v hlavnom meste Osle i ďalších častiach krajiny.Divoké oslavy stoviek občanov po celom Nórsku sa začali v sobotu popoludní a trvali do nedeľňajších skorých ranných hodín. Polícia uviedla, že nepokoje hlásili z viacerých lokalít vrátane mesta Bergen na juhu krajiny či stredonórskeho Trondheimu.Najhoršia však bola situácia v Osle. Pred tamojšími nočnými klubmi, barmi a reštauráciami sa tvorili dlhé rady a policajti počas noci zaevidovali najmenej 50 bitiek a narušení poriadku. Pri vstupe do takýchto podnikov v Nórsku nevyžadujú potvrdenia o zaočkovaní ani negatívnych výsledkoch testov, približuje AP.vyhlásil pre noviny VG nahnevaný manažér osloského nočného klubu Johan Höeg Haanes.Nórske médiá v tejto súvislosti informovala o mužovi s mačetou v autobuse v Osle či oľuďoch odpadávajúcich počas čakania na vstup do pubov v Trondheime.Nórsko je druhou severskou krajinou, ktoré zrušilo obmedzenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 – po Dánsku, ktoré tak urobilo 10. septembra. Najmenej jednu dávku vakcíny proti koronavírusu dosiaľ dostalo vyše 76 percent obyvateľov Nórska a takmer 70 percent je plne zaočkovaných.