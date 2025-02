Nóri prepustili loď, podozrievali ju z poškodenia podmorského kábla

Oslo 1. februára (TASR) - Nórska polícia prepustila loď s ruskou posádkou, ktorú v piatok zadržala pre podozrenie z účasti na poškodení podmorského optického kábla v Baltskom mori. Podľa vyhlásenia z piatka večera neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by spájali loď s týmto činom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Plavidlo s názvom Silver Dania má nórskeho vlastníka a bolo na ceste z Petrohradu do Murmanska za polárnym kruhom. Nórska pobrežná stráž ho v piatok ráno zadržala a dopravila do prístavu Tromsö na prehliadku. Podľa úradov bola zadržaná na základe žiadosti lotyšských úradov a rozhodnutia nórskeho súdu.



"Obvodná polícia v Tromsö vykonala niekoľko vyšetrovacích úkonov a zaistila to, čo považujeme za potrebné vzhľadom na žiadosť Lotyšska. Vyšetrovanie bude pokračovať, ale nevidíme dôvod, aby loď zostala v prístave dlhšie," uviedol prokurátor Ronny Jörgensen.



Nórska polícia predtým uviedla, že loď je podozrivá z vážneho poškodenia optického kábla, spájajúceho Lotyšsko a švédsky ostrov Gotland, v Baltskom mori. Ďalšie podrobnosti neposkytla, loď ale podľa vyhlásenia polícia prehľadávala a vypočúvala svedkov.



Nórska skupina Silver Sea, ktorá plavidlo vlastní, poprela spôsobenie akýchkoľvek škôd na kábli v čase, keď sa v danej oblasti pohybovala. "Plavili sme sa v blízkosti ostrova Gotland, ale nespustili sme kotvu," uviedla spoločnosť s tým, že s úradmi je súčinná. Loď však podľa skupiny neprevážala žiadny tovar a ani údaje o jej pohybe neukazujú žiadne nezrovnalosti.



Švédsko a Lotyšsko 26. januára informovali o poškodení optického kábla Lotyšského štátneho rádia a televízie (LVRTC), ktorý spájal Gotland s lotyšským mestom Ventspils. V ten istý deň švédska pobrežná stráž zadržala bulharskú loď Vežen plaviacu sa pod maltskou vlajkou. Prokuratúra začala prípad ihneď vyšetrovať ako závažnú sabotáž.