Norilsk Nickel poprel správy o znečistení jazera Piasino aj mora

Moskva 10. júna (TASR) - Spoločnosť Norilsk Nickel tvrdí, že ľadovcové jazero Piasino nie je znečistené ropnými produktmi, ktoré prenikli do pôdy a vodných tokov pri nedávnej havárii v tepelnej elektrárni neďaleko mesta Noriľsk za severným polárnym kruhom v ázijskej časti Ruska.



Podľa spravodajského servera Novaja gazeta spoločnosť Norilsk Nickel tým reagovala na tvrdenia úradov Krasnojarského kraja, ktoré v utorok prišli s tvrdením, že znečistenie sa dostalo do ľadovcového jazera a ohrozuje aj Karské more.



Firma Norilsk Nickel vo svojom vyhlásení vyjadrila presvedčenie, že mobilné bariéry na rieke Ambarnaja, ktorá vteká do Piasina, dokázali ropným produktom zabrániť v pohybe po prúde smerom k tomuto ľadovcovému jazeru.



"Znečistenie Karského mora nehrozí," deklarovala spoločnosť, ktorá na potvrdenie svojich slov zverejnila aj príslušné satelitné snímky.



Námestník ministra pre mimoriadne situácie Alexandr Čuprijan na margo rizika znečistenia jazera informoval, že ukazovatele najvyšších prípustných koncentrácií ropných produktov vo vzorkách vody odobratých z jazera sú zatiaľ v norme.



Odber vzoriek vykonáva Norilsk Nickel, poznamenala Novaja gazeta.



S tvrdením, že voda v jazere Piasino je znečistená ropnými produktmi, prišli v utorok úrady Krasnojarského kraja, keď jeho gubernátor Alexandr Uss a námestníčka regionálneho ministra životného prostredia Julija Gumeňuková informovali, že inštalácia mobilných bariér na rieke zatiaľ nepriniesla želané výsledky. Podľa nich by cez ne mohlo prenikať ropné palivo.



Do jazera Piasino ústi viacero riek odvádzajúcich vlahu z náhornej plošiny Putorana. Z jazera vyteká jediná, rovnomenná rieka, ktorá potom tečie do Karského mora.



Ekológovia sa obávajú, že takto sa ropné produkty uniknuté pri havárii v tepelnej elektrárni pri Noriľsku môžu dostať až do Karského mora.



Podľa ruského štátneho úradu na ochranu životného prostredia (Rosprirodnadzor) z jednej z nádrží tepelnej elektrárne dodávajúcej elektrinu aj do priemyselnej zóny mesta Noriľsk uniklo 29. mája viac ako 20.000 ton ropných produktov, ktoré sa dostali do riek Daldykan a Ambarnaja, ktoré vtekajú do jazera Piasino.



Únik dieselového paliva bol takého rozsahu, že úrady v celom Krasnojarskom kraji vyhlásili stav núdze federálneho významu.