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Nórska kráľovná Sonja oslavuje 89. narodeniny
V poslednom čase vyvoláva zdravotný stav kráľovnej medzi Nórmi čoraz väčšie obavy.
Autor TASR
Štokholm 4. júla (TASR) - Nórska kráľovná Sonja oslavuje svoje 89. narodeniny - v kruhu rodiny počas tradičnej kráľovskej letnej dovolenky. Nórsky kráľovský dvor v sobotu pre tlačovú agentúru NTB uviedol, že tento významný deň sa bude oslavovať v súkromí, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
V poslednom čase vyvoláva zdravotný stav kráľovnej medzi Nórmi čoraz väčšie obavy. Ešte koncom mája bola manželka kráľa Haralda V. hospitalizovaná pre problémy so srdcom. Odvtedy sa však už opäť vrátila k plneniu svojich povinností po boku svojho manžela.
Napriek pokročilému veku a zdravotným problémom hrá kráľovský pár v kráľovskej rodine stále veľmi aktívnu úlohu. Mnohí vidia v kráľovskom páre pevnú oporu v búrlivých časoch, keďže nórska kráľovská rodina momentálne prežíva turbulentné obdobie. Korunná princezná Mette-Marit len nedávno podstúpila transplantáciu pľúc, jej syn Marius Borg Hoiby bol pred niekoľkými týždňami odsúdený na štyri roky odňatia slobody a dcéra kráľovského páru, nórska princezná Märtha Louise, dovolila streamovacej službe Netflix, aby natáčala jej svadbu so samozvaným americkým šamanom Durekom Verretom pre dokumentárny film Rebel Royals: An unlikely Love Story, dodáva DPA.
V poslednom čase vyvoláva zdravotný stav kráľovnej medzi Nórmi čoraz väčšie obavy. Ešte koncom mája bola manželka kráľa Haralda V. hospitalizovaná pre problémy so srdcom. Odvtedy sa však už opäť vrátila k plneniu svojich povinností po boku svojho manžela.
Napriek pokročilému veku a zdravotným problémom hrá kráľovský pár v kráľovskej rodine stále veľmi aktívnu úlohu. Mnohí vidia v kráľovskom páre pevnú oporu v búrlivých časoch, keďže nórska kráľovská rodina momentálne prežíva turbulentné obdobie. Korunná princezná Mette-Marit len nedávno podstúpila transplantáciu pľúc, jej syn Marius Borg Hoiby bol pred niekoľkými týždňami odsúdený na štyri roky odňatia slobody a dcéra kráľovského páru, nórska princezná Märtha Louise, dovolila streamovacej službe Netflix, aby natáčala jej svadbu so samozvaným americkým šamanom Durekom Verretom pre dokumentárny film Rebel Royals: An unlikely Love Story, dodáva DPA.