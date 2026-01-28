< sekcia Zahraničie
Nórska kráľovská rodina nebude na súde so synom korunnej princeznej
Polícia ho zadržala 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle.
Autor TASR
Štokholm/Kodaň 28. januára (TASR) - Nórsky korunný princ Haakon a jeho manželka korunná princezná Mette-Marit sa na budúci týždeň nezúčastnia na začiatku súdneho procesu s Mariusom Borgom Höibym. Syn korunnej princeznej z jej predchádzajúceho vzťahu čelí 38 bodom obžaloby vrátane znásilnenia, domáceho násilia a napadnutia, píše TASR podľa agentúry DPA.
„Rozhodli sme sa, že nebudeme prítomní v súdnej sieni a nebudeme sa k súdnemu procesu vyjadrovať,“ povedal 52-ročný Haakon v nórskej verejnoprávnej televízii. On a jeho manželka však budú aj naďalej sledovať priebeh konania.
Marius Borg Höiby (28) sa Matte-Marit Höibyovej (52) narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Polícia ho zadržala 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol voči svojej vtedajšej priateľke násilný pod vplyvom alkoholu a kokaínu a že ničil veci v jej byte. Obvinenie zo sexuálnych trestných činov dôrazne popiera.
„Samozrejme, veľa myslíme na všetkých dotknutých v tomto prípade,“ povedal korunný princ Haakon pre verejnoprávneho vysielateľa NRK. „Viem, že mnohí to teraz prežívajú ťažko,“ dodal s tým, že súdne konanie bude „riadne“ a „spravodlivé“.
„Marius Borg Höiby nie je súčasťou kráľovskej domácnosti, ale je dôležitou súčasťou našej rodiny a občanom Nórska,“ pokračoval Haakon.
„Rozhodli sme sa, že nebudeme prítomní v súdnej sieni a nebudeme sa k súdnemu procesu vyjadrovať,“ povedal 52-ročný Haakon v nórskej verejnoprávnej televízii. On a jeho manželka však budú aj naďalej sledovať priebeh konania.
Marius Borg Höiby (28) sa Matte-Marit Höibyovej (52) narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Polícia ho zadržala 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol voči svojej vtedajšej priateľke násilný pod vplyvom alkoholu a kokaínu a že ničil veci v jej byte. Obvinenie zo sexuálnych trestných činov dôrazne popiera.
„Samozrejme, veľa myslíme na všetkých dotknutých v tomto prípade,“ povedal korunný princ Haakon pre verejnoprávneho vysielateľa NRK. „Viem, že mnohí to teraz prežívajú ťažko,“ dodal s tým, že súdne konanie bude „riadne“ a „spravodlivé“.
„Marius Borg Höiby nie je súčasťou kráľovskej domácnosti, ale je dôležitou súčasťou našej rodiny a občanom Nórska,“ pokračoval Haakon.