Nórska lodná spoločnosť pozastavila plavby po rozšírení nákazy

Oslo 3. augusta (TASR) - Nórska spoločnosť Hurtigrugen, ktorá prevádzkuje výletné a dopravné lode, dočasne pozastavila v pondelok všetky plavby po tom, čo sa medzi pasažiermi a posádkou na jednej z lodí rozšíril koronavírus. Informovala agentúra DPA.



V piatok potvrdili chorobu COVID-19 u 36 členov posádky a piatich cestujúcich na lodi MS Roald Amundsen, ktorá priplávala do prístavu v meste Tromsö.



"Vo svetle celosvetového nárastu počtu prípadov COVID-19 je jedinou zodpovednou voľbou pozastaviť všetky plavby až dovtedy, kým si nebudeme absolútne istí, že ich môžeme prevádzkovať v súlade so všetkými požiadavkami úradov," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ spoločnosti Daniel Skjeldam.



Hurtigrugen bola jedna z prvých lodných spoločností, ktorá po uvoľnení opatrení opäť spustila prevádzku.



"Predbežné vyhodnotenie ukazuje zlyhanie našich niekoľkých vnútorných procesov," pokračoval Skjeldam.



Spoločnosť podľa neho už kontaktovala všetkých pasažierov, ktorí cestovali na MS Roald Amundsen na dvoch plavbách v druhej polovici júla, píše agentúra AP.



Koronavírus sa mohol z lode rozšíriť aj na pevninu, keďže MS Roald Amundsen počas svojej ceste popri západného pobrežia Nórska zakotvila v niekoľkých prístavoch, v ktorých sa pasažieri mohli vylodiť.



Nórska vláda v reakcii na incident v pondelok oznámila, že sprísňuje pravidlá pre výletné lode. Tie, ktoré majú na palube viac ako 100 pasažierov, už nebudú môcť počas svojich plavieb kotviť v nórskych prístavoch.



Opatrenie bude platiť dva týždne.



Nórska polícia takisto oznámila, že začne vyšetrovanie Hurtigregenu v súvislosti s prípadným porušením zákonov.



"Urobili sme chyby. V mene nás všetkých v Hurtigrugene sa ospravedlňujem za to, čo sa stalo. Preberáme plnú zodpovednosť," dodal Skjeldam podľa AP.