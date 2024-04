Nórska ministerka zdravotníctva bola obvinená z plagiátorstva

Oslo 11. apríla (TASR) - Nórska ministerka zdravotníctva Ingvild Kjerkolová sa dopustila pred tromi rokmi plagiátorstva v častiach svojej diplomovej práce. Vyplýva to z akademického vyšetrovania nórskej Univerzity Nord v meste Bodö, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa vyšetrovania sa ministerka vo svojej diplomovej práci z roku 2021 dopustila "oveľa závažnejších chýb, než je nedbanlivosť," uviedla nórska televízia NRK. Podľa televízie vyšetrovanie dospelo k záveru, že Kjerkolovej by mal byť odobraný magisterský titul v odbore zdravotníckeho manažmentu.



Kjerkolová sa vo štvrtok k výsledkom vyšetrovania nevyjadrila. Predchádzajúce obvinenia z plagiátorstva však poprela a uviedla, že so spoluautorom práce neodkopírovala časti diplomovej práce iného študenta napísanej v roku 2015.



Ministerkou zdravotníctva je 48-ročná Kjerkolová od októbra 2021, keď nórsky premiér Jonas Gahr Störe predstavil vládnu koalíciu zloženú z jeho Strany práce (A/Ap) a Strany stredu (Sp). Nórska opozícia po zverejnení výsledkov akademického vyšetrovania vyzvala premiéra, aby povedal, či má ministerka jeho dôveru.



Ide pritom tento rok už o druhý prípad plagiátorstva v nórskej vláde. V januári odstúpila z postu ministerky pre výskum a vyššie vzdelanie Sandra Borchová. Jeden študent zistil, že do svojej diplomovej práce skopírovala aj s gramatickými chybami časti od iného autora.



V uplynulých mesiacoch odstúpilo pre iné pochybenia viacero ministrov vládnej koalície. Vládnucu sociálnodemokratickú Stranu práce v septembrových regionálnych voľbách prvýkrát od roku 1924 porazila opozičná pravicová konzervatívna strana Höyre.