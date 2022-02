Nórska organizácia: Ukrajine hrozí vysídlenie až dvoch miliónov ľudí

Oslo/Kyjev 3. februára (TASR) - Humanitárna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC) vo štvrtok varovala, že v prípade eskalácie konfliktu na východnej Ukrajine hrozí vysídlenie až dvom miliónom ľudí z okolia frontovej línie. Informovala o tom agentúra AFP.



Vyhlásenie NRC súvisí s obavami, že súčasné hromadenie ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach je prípravou na útok voči Ukrajine, čo však Kremeľ popiera.



Nórska organizácia varovala, že "až dvom miliónom ľudí, ktorí žijú v okruhu 20 kilometrov na oboch stranách kontaktnej línie, by hrozilo násilie a vysídlenie, ak by konflikt eskaloval".



"Životy a bezpečnosť miliónov ľudí na východnej Ukrajine visia na vlásku, zatiaľ čo čakáme na politický zlom pri riešení súčasnej patovej situácie," uviedol po návšteve tohto regiónu generálny tajomník NRC Jan Egeland.



"Nesmieme podceňovať ľudské utrpenie v prípade obnovenia konfliktu, čo by malo za následok zvýšenie civilných obetí, masívne vysídľovanie a prudký nárast humanitárnych potrieb," dodal.



NRC so sídlom v Osle uviedla, že vnútorne vysídlených je na Ukrajine už v súčasnosti vyše 850.000 osôb a tri milióny obyvateľov sú závislé od dodávok humanitárnej pomoci.



Priamy ozbrojený konflikt by podľa NRC "dramaticky zhoršil" už aj tak nepriaznivú humanitárnu situáciu na východnej Ukrajine. Vyostrenie konfliktu by mohlo "zvrátiť významné zlepšenie", aké sa podarilo dosiahnuť za uplynulé roky. NRC v tejto súvislosti pripomína, že ešte v roku 2015 potrebovalo pomoc päť miliónov miestnych obyvateľov.



Rusko totiž v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov a odvtedy podporuje separatistov v odštiepeneckých oblastiach východoukrajinského Donbasu. Boje si tam vyžiadali už viac ako 13.000 ľudských životov.



Moskva za uplynulé týždne pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnila približne 100.000 vojakov. Popiera však, že by mala v úmysle zaútočiť na Ukrajinu a z podnecovania napätia v regióne naopak obviňuje Západ.