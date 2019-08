Nórska polícia hodnotí útok na mešitu ako pokus o teroristický čin

Nórsko bolo miestom jedného z najhorších útokov pravicového extrémistu, keď Anders Behring Breivik v júli 2011 zabil v Osle a na neďalekom ostrove Utöya 77 ľudí.

Oslo 11. augusta (TASR) - Nórska polícia považuje sobotňajší útok v mešite v meste Baerum ležiacom západne od metropoly Oslo za pokus o teroristický čin.



"Vyšetrovanie ukázalo, že páchateľ má krajne pravicové a protiprisťahovalecké názory," uviedol v nedeľu na tlačovej konferencii hovorca polície Rune Skjold. Mladý muž je okrem iného sympatizantom nórskeho nacistického kolaboranta Vidkuna Quislinga (1887-1945).



Podľa predstaveného mešity vtrhol v sobotu večer do modlitebne beloch v uniforme a prilbe, ktorý mal so sebou dve brokovnice a pištoľ a spustil streľbu. V tom čase sa tam nachádzali traja veriaci. Jeden z nich muža premohol, pričom bol ľahko zranený.



O niekoľko hodín neskôr sa v dome v Baerume, kde útočník žije, našlo telo ženy. Podľa polície ide o 17-ročnú sestru podozrivého.



Policajti sa podozrivého, rodeného Nóra-dvadsiatnika, pokúsili vypočuť, ten ale odmietol vypovedať.



V sobotu nórske médiá oznámili, že podozrivý mal pred útokom zverejniť na internete príspevok pochvalne sa vyjadrujúci o masovej streľbe, pri ktorej v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch zomrelo v marci 51 ľudí.



Nórska premiérka Erna Solbergová navštívila v nedeľu hotel v Baerume, kde sa pri príležitosti sviatku íd al-adhá zhromaždili členovia miestnej moslimskej komunity. "To, čo sa stalo, je niečo, čo by sa v Nórsku nemalo stať. Nórsko by malo byť bezpečným miestom," povedala novinárom Solbergová.



Nórsko bolo miestom jedného z najhorších útokov pravicového extrémistu, keď Anders Behring Breivik v júli 2011 zabil v Osle a na neďalekom ostrove Utöya 77 ľudí.