Polícia spochybňuje konverziu na islam u páchateľa útoku v Kongsbergu

Policajti uzatvárajú miesta po útoku muža v nórskom meste Kongsberg 14. októbra 2021, pri ktorom zomrelo niekoľko ľudí, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kvety a sviečky položené na pamiatku obetí po útoku muža v nórskom meste Kongsberg 14. októbra 2021, pri ktorom zomrelo niekoľko ľudí, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Oslo 16. októbra (TASR) - Nórska polícia má čoraz väčšie pochybnosti o tom, že motívom stredajšieho útoku v meste Kongsberg bola islamistická ideológia, ako sa pôvodne domnievala. Vyšetrovatelia sa stále viac prikláňajú k tomu, že páchateľ zabíjal pod vplyvom svojho psychického ochorenia.Na tlačovej konferencii to v sobotu uviedol policajný inšpektor Per Thomas Omholt, informovala agentúra DPA.Podľa Omholta sa počas vyšetrovania ukázalo, že podozrivý nebral svoju údajnú konverziu na islam vážne.uviedol policajt s tým, žePodľa polície konal sám a o svojom útoku premýšľalpred jeho spáchaním.Agentúra DPA uviedla, že 37-ročný Dán žijúci v dánskom meste Kongsberg sa medzičasom priznal, že v centre tohto mesta v stredu večer streľbou z luku zabil piatich ľudí.Po zadržaní ho súd v piatok vzal na štyri týždne do väzby, z toho prvé dva bude v úplnej izolácii. Vzhľadom na svoj zdravotný stav muž izolovaný v zdravotníckom zariadení.Polícia ho doteraz vypočula už trikrát a vypočuje ho znovaNórske médiá medzičasom informovali, že nórska rozviedka PST už v roku 2015 dostala tip na tohto dánskeho občana ako na podozrivú osobu.Pre denník Verdens Gang (VG) to potvrdil Arne Christian Haugstöyl, vedúci oddelenia PST pre boj proti terorizmu, ktorý však dodal, že v tom čase sa považovalo za nepravdepodobné, že by sa tento muž mohol dopustiť politicky motivovaného násilného činu. Podľa Omholta muž žil osamelo: nevyhľadával kontakty ani na internete, ani v bežnom živote.V roku 2017 tento muž, identifikovaný ako Espen Andersen Brthen, zverejnil na sociálnych médiách video, v ktorom sa označil za moslima a, a tvrdil, že bol poverený. PST toto video nevyhodnotila ako hrozbu, pretože podstatanebola bližšie špecifikovaná.Agentúra AP v sobotu informovala, že nórske úrady nariadili nezávislé vyšetrovanie postupu polície a bezpečnostných agentúr v súvislosti s páchateľom útoku v Kongsbergu.Stredajší útok si vyžiadal päť obetí na životoch vo veku od 52 do 78 rokov a troch zranených, ktorých už z nemocnice prepustili do domáckeho ošetrenia.