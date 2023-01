Nórska polícia vypočúva údajného vagnerovca, ktorý bojoval na Ukrajine

Oslo 23. januára (TASR) - V Nórsku zadržali muža, ktorý o sebe tvrdí, že je bývalým príslušníkom ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Muž pred zhruba desiatimi dňami utiekol do Nórska, kde požiadal o azyl; podozrivý je z porušenia imigračných zákonov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Andrej Medvedev (26) prekročil nórske hranice z Ruska na ďalekom severe skoro ráno 13. januára a následne požiadal v tejto škandinávskej krajine o azyl. Jeho právnik tvrdí, že je "ochotný hovoriť o svojich skúsenostiach vo Vagnerovej skupine s ľuďmi, ktorí vyšetrujú vojnové zločiny".



"Tento jednotlivec bol zadržaný na základe imigračného zákona," uviedol pre AFP predstaviteľ nórskej polície zodpovedný za imigračné záležitosti Jon Andreas Johansen.



Polícia bližšie nešpecifikovala dôvod, pre ktorý muža zatkla, a odmietla celý prípad ďalej komentovať.



Podľa ruskej ľudskoprávnej skupiny Gulagu.net, ktorá je s Andrejom Medvedevom v kontakte, bol tento Rus zatknutý v nedeľu. Policajti pritom Medvedovovi údajne povedali, že ho odvádzajú do detenčného centra a následne deportujú z krajiny, píše Reuters. Nórske úrady ani polícia zatiaľ nepotvrdili, že by sa ho chystali deportovať.



Medvedev tvrdí, že ako príslušník Vagnerovej skupiny bojoval štyri mesiace na Ukrajine. V novembri však z Vagnerovej skupiny podľa vlastných slov dezertoval po tom, čo mu bola proti jeho vôli predĺžená zmluva.



Vagnerova skupina zatiaľ nepoprela, že ide o jej bývalého príslušníka.



Tohto potenciálne cenného svedka, ktorý by mohol vniesť svetlo do údajnej brutality vagnerovcov na Ukrajine, drží nórska polícia od jeho príchodu na utajenom mieste, kde ho podľa AFP vypočúva.



Podľa odborníkov je však nepravdepodobné, že by Medvedev dokázal dobre stráženú rusko-nórsku hranicu prekročiť bez cudzej pomoci. On sám tvrdí, že hranicu prekročil pešo cez rieku Pasvik, zatiaľ čo na neho strieľali ruskí pohraničníci so psami.