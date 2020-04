Nórska polícia zatkla podnikateľa Hagena pre podozrenie z vraždy

Oslo 28. apríla (TASR) - Nórska polícia zatkla v utorok jedného z najbohatších nórskych podnikateľov Toma Hagena, ktorého manželka zmizla v roku 2018. Hagena (70) zatkli, keď išiel do práce. Podozrivý je z vraždy svojej manželky alebo spoluúčasti na jej vražde, informovala agentúra DPA.



Anne-Elisabeth Hagenová zmizla 31. októbra 2018 z domu Hagenovcov v meste Lörenskog ležiacom neďaleko metropoly Oslo. Odvtedy je nezvestná.



Polícia o jej zmiznutí verejnosť informovala až v januári 2019. Polícia najskôr prípad vyšetrovala ako únos, koncom vlaňajšieho júna však uviedla, že Hagenovú pravdepodobne zabili a jej vražda len mala vyzerať ako únos. Po Hagenovom zatknutí plánuje polícia v ich dome vykonať prehliadku.



"Podozrenie voči Hagenovi časom zosilnelo," uviedla na tlačovej konferencii policajná prokurátorka Ase Kjustadová Erikssonová. "Nebol to nijaký únos... Išlo o súčasť vedome naplánovaného podvodu," povedal hlavný vyšetrovateľ Tommy Bröske.



Súd by mal v stredu rozhodnúť, či Hagen zostane vo vyšetrovacej väzbe. Policajti okrem Hagena v súvislosti s prípadom nezatkli nijakú ďalšiu osobu.



Polícia pred časom uviedla, že svoju hypotézu o vražde založila na nedostatku dôkazov o tom, že Hagenová je stále na žive a tiež na skutočnosti, že údajní únoscovia sa dlhé obdobie nepokúsili Hagena skontaktovať.



V dome manželského páru sa po únose našiel odkaz, v ktorom údajní únoscovia žiadali o výkupné v kryptomene monero, v ktorej je obzvlášť ťažké vystopovať transakcie.



Tom Hagen, ktorý sa oženil s rovesníčkou, je magnátom v oblasti nehnuteľností a energetiky. Hodnota jeho majetku je odhadovaná na 1,7 miliardy nórskych korún (150 miliónov eur).