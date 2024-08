Nórska princezná sa vydala za kontroverzného amerického šamana

Oslo 31. augusta (TASR) - Nórska princezná Märtha Louise sa v sobotu vydala za samozvaného amerického šamana Dureka Verretta, s ktorým zdieľa svoju vášeň pre alternatívnu medicínu. Obrad prebehol v malebnej dedine Geiranger ležiacej na brehu jedného zo západonórskych fjordov, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Svadba sa konala pod veľkým biely stanom a predchádzali jej trojdňové pompézne oslavy s účasťou vyše 350 prominentných hostí. Práva na zhotovenie exkluzívnych fotografií a videozáznamov zo svadby pár predal magazínu Hello! a streamovacej spoločnosti Netflix, čím si pohneval nórske médiá.



Podľa medzičasom medializovaných snímokv mala princezná oblečené tradičné biele svadobné šaty a nasadený diadém, ktorý dostala na 18. narodeniny od svojho starého otca, kráľa Olafa V. Ženích mal na sebe čierny oblek so zlatými detailmi. Okrem 87-ročného kráľa Haralda V. a korunného princa Haakona, ktorí prišli v tmavých oblekoch, bol zvyšok kráľovskej rodiny oblečený v tradičných nórskych šatách, nazývaných bunad.



Podľa Verretta (49) bol obrad vlastne obnovením manželského sľubu z predošlého života. Tento černošský šaman, ktorý vydáva kontroverzné knihy alternatívneho liečiteľstva a medzi prívržencov sa radia napríklad aj hollywoodski herci ako Gwyneth Paltrowová či Antonio Banderas, označuje sám seba za tzv. šamana šiestej generácie. Tvrdí tiež, že v minulom živote bol faraónom, pričom Märtha Louise bola jeho manželkou.



Märtha Louise (52) je taktiež nadšenou vyznávačkou "alternatívnych terapií" a v Škandinávii má dlhodobo povesť výstrednej osoby. Samú seba označuje za jasnovidku a tvrdí, komunikuje s anjelmi, čo označuje za dar, ktorí so svojimi fanúšikmi zdieľa prostredníctvom kníh či rôznych kurzov.



Celková výstrednosť páru prispieva k úpadku popularity nórskej kráľovskej rodiny, pričom tamojšie médiá aj čas´t verejnosti sa o Verrettovi zvyknú vyjadrovať ako o podovníkovi a šarlatánovi.



Märtha Louise sa v novembri 2022 zriekla svojich kráľovských povinností, aby sa spoločne s Verrettom, ktorý bol už vtedy jej snúbencom, mohla venovať podnikaniu v oblasti alternatívnej medicíny. Kráľovský titul si síce ponechala, no prisľúbila, že ho nebude používať vo svojich komerčných aktivitách. Ako však pripomína AFP, tento sľub odvtedy viackrát porušila. Naposledy sa tak stalo pri predaji jej a Verrettovho tzv. svadobného ginu, na ktorého etikete bola spočiatku uvádzaná práve aj s titulom princezná.



Märtha Louise je štvrtá v nástupníctve na nórsky kráľovský trón - za svojím mladším bratom princom Haakonom a jeho deťmi. Má tri dcéry z predchádzajúceho manželstva s už zosnulým nórskym spisovateľom Arim Behnom, s ktorým sa rozviedla v roku 2016. Behn v roku 2019 spáchal samovraždu.