Nórska princezná sa zrieka kráľovských povinností

Oslo 8. novembra (TASR) - Nórska princezná Märtha Louise sa zriekla kráľovských povinností, aby sa mohla spolu so svojím snúbencom, ktorý sa označuje za šamana, venovať podnikaniu v oblasti alternatívnej medicíny. Oznámil to v utorok kráľovský palác, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Princezná sa zrieka role kráľovskej patrónky... a v súčasnosti nebude reprezentovať kráľovskú rodinu," uvádza vo vyhlásení kráľovský palác. Zároveň dodáva, že "v súlade s kráľovým želaním si princezná ponechá svoj titul".



Vzťah 51-ročnej nórskej princeznej so známym hollywoodskym spirituálnym guruom Durekom Verrettom prispel k zníženiu popularity inak obľúbenej kráľovskej rodiny v Nórsku. Verrett v jednej zo svojich kníh naznačil, že rakovina je vecou voľby a na svojej webovej stránke predáva medailón, o ktorom tvrdí, že mu pomohol prekonať ochorenie Covid-19. Sám sa označuje za šamana šiestej generácie.



Palác uviedol, že po sobáši s Märthou Louise sa Verrett stane členom kráľovskej rodiny, no nezíska žiaden titul a nebude reprezentovať monarchiu.



Princezná Märtha Louise, ktorá o sebe tvrdí, že sa dokáže rozprávať s anjelmi, sa vzdala titulu Jej kráľovská výsosť v roku 2002, keď sa rozhodla pre prácu jasnovidky. Neskôr súhlasila, že pri komerčných aktivitách nebude používať svoj titul princeznej.



Pár teraz súhlasil, že nebude spomínať svoje väzby na kráľovskú rodiny na sociálnych sieťach a pri komerčných aktivitách. "Cieľom tohto je jasne určiť líniu medzi komerčnými aktivitami a nórskou kráľovskou rodinou," uvádza palác vo vyhlásení. Zároveň poukázal na dôveru v nórsky zdravotnícky systém a dôležitosť vedeckého výskumu.



Märtha Louise v rovnakom vyhlásení uviedla, že si "je vedomá dôležitosť vedomostí založených na výskume". "No tiež verím, že existujú súčasti dobrého života, fyzického a duševného zdravia, ktoré nie je jednoduché zhrnúť vo výskume". Podľa princeznej môžu byť dôležitými doplnkami aj spiritualita, meditácia či akupunktúrna ihla alebo krištáľ.