Nórska spravodajská služba: Rusko získava na Ukrajine výhodu

Oslo 12. februára (TASR) - Rusko získava výhodu vo vojne na Ukrajine vďaka väčšiemu počtu vojakov a materiálom dodaných Čínou a Severnou Kóreou či inými krajinami, upozornila v pondelok nórska vojenská spravodajská služba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajina bude potrebovať značnú vojenskú pomoc Západu, aby situáciu obrátila, vyhlásil šéf nórskej vojenskej spravodajskej služby Nils Andreas Stensönes. "Rusko má v tejto vojne v súčasnosti silnejšiu pozíciu ako pred rokom a je v procese získavania výhody," uviedol Stensönes pre novinárov pri prezentácii výročnej správy o rizikách.



Poukázal na to, že Rusko mohlo mobilizovať približne trikrát viac vojakov než Ukrajina a že zvláda sankcie lepšie, ako sa očakávalo. Jeho priemysel zároveň dokáže podľa Stensönesa vyrábať viac munície, bojových vozidiel, dronov a rakiet, čo umožňuje ruským vojakom "udržiavať vojnové snahy po celý rok".



Rusko tiež dostáva vojenskú pomoc od Severnej Kórey, Iránu, Bieloruska a Číny, pričom Peking Moskve neposiela zbrane ale stroje, vozidlá, elektroniku a náhradné súčiastky pre ruský zbraňový priemysel, povedal Stensönes.



"Ukrajinské sily budú potrebovať značnú zbraňovú pomoc Západu, aby boli schopné sa brániť a znovu získať v konflikte iniciatívu," uviedol šéf nórskej vojenskej rozviedky. Zároveň poukázal na žiadosti Kyjeva o muníciu, zbrane s dlhým dosahom, vzdušnú obranu, tanky a stíhačky.



"Nórsko a Európa musia byť pripravení prevziať väčšiu zodpovednosť na zaistenie svojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich spojencov," uviedol po boku Stensönesa nórsky minister obrany Björn Arild Gram.



Nórsko spolu s Dánskom a Holandskom súhlasilo, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16, ktoré žiadala od svojich spojencov. Spojené štáty sú od začiatku invázie hlavným vojenským sponzorom Ukrajinu, no americký Kongres sa nedokáže dohodnúť na ďalšej pomoci. Vyhliadky na návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu okrem toho taktiež kladú na Európu väčšiu zodpovednosť.