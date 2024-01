Nórska vláda: Breivik je stále nebezpečný, mal by zostať na samotke

Oslo 12. januára (TASR) - Nórska vláda trvá na tom, že krajne pravicový extrémista Anders Behring Breivik, ktorý v roku 2011 pri dvoch útokoch v Nórsku zabil 77 ľudí, je naďalej nebezpečný a mal by zostať na samotke. Na záver päťdňového súdneho procesu, v ktorom Breivik žaluje Nórsko za údajné porušovanie svojich práv, to v piatok uviedol Andreas Hjetland zastupujúci ministerstvo spravodlivosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Breivik zostáva veľmi nebezpečný. Stále existuje veľké nebezpečenstvo, že môže spáchať násilný čin alebo inšpiruje ostatných (k páchaniu násilia)," povedal Hjetland. „Nič nenasvedčuje tomu, že by boli porušované Breivikove ľudské práva,“ dodal.



Počas Hjetlandovho vystúpenia Breivik viackrát nesúhlasne krútil hlavou.



Breivik, ktorý si pred niekoľkými rokmi zmenil meno na Fjotolf Hansen, vo svojej druhej žalobe voči nórskemu štátu tvrdí, že takmer 12 rokov trvajúca izolácia na samotke je porušením článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, zakazujúceho neľudské či ponižujúce tresty alebo zaobchádzanie.



Súdny proces, ktorý sa začal v pondelok, sa z bezpečnostných dôvodov konal v telocvični väznice Ringerike, kde si v súčasnosti 44-ročný extrémista odpykáva svoj trest.



Breivik mal na záver pojednávania možnosť na krátke vyjadrenie, no nevyužil ju.



V roku 2011 spáchal Breivik najkrvavejší útok v Nórsku od druhej svetovej vojny: 22. júla najprv odpálil bombu v blízkosti vládnych úradov v Osle, pričom zahynulo osem ľudí, a následne v letnom tábore mládežníckeho krídla Strany práce na ostrove Utya zastrelil 69 ďalších ľudí, väčšinou tínedžerov.



V roku 2012 bol za to odsúdený na najvyšší možný trest v Nórsku — 21 rokov väzenia s možnosťou predĺženia, pokiaľ bude naďalej považovaný za nebezpečného.