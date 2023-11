Nórska vláda ohlásila najväčšiu investíciu do protivzdušnej obrany

Oslo 15. novembra (TASR) - Nórsko investuje 12,5 miliardy nórskych korún (1,06 miliardy eur) do svojej protivzdušnej obrany. Oznámil to v stredu tamojší premiér Jonas Gahr Störe s tým, že ide o najväčšiu jednorazovú investíciu do protivzdušnej obrany za uplynulých 30 rokov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Peniaze sa použijú napríklad na nákup rakiet do systému protivzdušnej obrany NASAMS s kratším, stredným a dlhším doletom, taktiež odpaľovacích zariadení aj systémov na riadenie paľby. Nahradené pritom majú byť všetky systémy protivzdušnej obrany, ktoré Oslo darovalo Ukrajine, uvádza sa na webstránke nórskej vlády.



"Takouto investíciou pomáha vláda posilniť našu pripravenosť, pričom čo najrýchlejšie nahradíme protivzdušnú obranu darovanú Ukrajine," povedal Störe.



Nórsky minister obrany Björn Arild Gram podotkol, že Nórsko už naliehavo potrebuje moderný systém protivzdušnej obrany, no v tomto smere podľa neho momentálne existuje obrovský medzinárodný dopyt. "Dodacie lehoty sú dlhšie, ako by sme chceli... Preto musí teraz vláda objednať nové systémy, pričom prijala mimoriadne opatrenia na urýchlenie tejto objednávky," povedal.