Nórske médiá: Oslo daruje Kyjevu stíhačky F-16

Kyjev/Oslo 24. augusta (TASR) - Nórsko sa rozhodlo darovať Ukrajine stíhačky F-16. Uviedla to vo štvrtok nórska televízna stanica TV2 s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Počet týchto bojových lietadiel ani časový harmonogram ich dodania Kyjevu nie sú známe. Oslo dosiaľ správu oficiálne nepotvrdilo.



Agentúra AFP v tejto súvislosti kontaktovala nórske ministerstvo obrany. Hovorkyňa rezortu uviedla, že informáciu o darovaní lietadiel F-16 "nemôže potvrdiť ani vyvrátiť". Ak sa tak stane, bude Nórsko po Holandsku a Dánsku treťou krajinou, ktorá Kyjevu takéto stíhačky dodá.



AFP dodáva, že Nórsko má celkovo na predaj 57 stíhačiek F-16, z ktorých však 32 už predalo Rumunsku. Na predaji ďalších 12 sa dohodlo s americkou skupinou Draken International, ešte jej ich však nedodalo.



Nórsky premiér Jonas Gahr Störe je vo štvrtok na návšteve Kyjeva. Stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil ďalšiu pomoc Ukrajine, konkrétne o stíhačkách F-16 však zatiaľ nehovoril.



Ohlásený balík pomoci zahŕňa protilietadlové rakety a odmínovacie zariadenia, ako aj zariadenia na opravu kritickej elektrickej infraštruktúry.



Dánsko a Holandsko v nedeľu oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16. Dánsko pošle Ukrajine celkovo 19 stíhačiek, pričom prvých šesť by malo dodať okolo Nového roka. Holandsko má týchto lietadiel celkovo 42, no ešte sa nerozhodlo, či Kyjevu pošle všetky.