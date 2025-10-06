Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Zahraničie

Nórske stíhačky F-35 budú od pondelka hliadkovať v Poľsku

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pôjde o druhú tohtoročnú misiu nórskych stíhačiek F-35 v Poľsku, pričom prvá prebiehala od januára do leta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 6. októbra (TASR) - Nórske stíhacie lietadlá F-35 priletia v pondelok do Poľska, kde budú v nasledujúcich týždňoch spolu s poľskými a holandskými posádkami hliadkovať nad poľským územím. Stroje plánujú pristáť na základni Poznaň-Krzesiny. Podľa agentúry PAP o tom informoval minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.

Pôjde o druhú tohtoročnú misiu nórskych stíhačiek F-35 v Poľsku, pričom prvá prebiehala od januára do leta. Cieľom operácie je podľa nórskeho ministerstva obrany posilnenie obrany východného krídla NATO a odstrašovanie potenciálnych hrozieb.

„Našou misiou v Poľsku bude predovšetkým obrana pred vzdušnými hrozbami voči územiu NATO. Budeme pripravení zachytávať objekty, ktoré narušia poľský vzdušný priestor,“ uviedol nórsky štátny tajomník ministerstva obrany Andreas Flaam.

Minister Kosiniak-Kamysz pripomenul, že Poľsko očakáva dodanie vlastných stíhačiek F-35, pričom dve sú už v službe. Do ich úplného nasadenia bude podľa neho kľúčové spojenectvo v rámci NATO.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?