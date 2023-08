Nórske úrady plánovali riadený výbuch na hrádzi, natrhla sa však sama

Oslo 9. augusta (TASR) - V dôsledku prudkých dažďov sa v stredu natrhla hrádza pri dedine Braskereidfoss na juhu Nórska, kde sa nachádza vodná elektráreň. Úrady krátko predtým zvažovali, že hrádzu čiastočne poškodia pomocou výbušnín, aby kontrolovane vypustili z priehrady časť vody po tom, čo zlyhali stavidlá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Vodnú elektráreň na rieke Glomma už predtým zaliala voda, takže bola mimo prevádzky. Voda sa hromadila za hrádzou niekoľko hodín a v istom okamihu začala pretekať cez škáru v betóne. Prúd vody roztrhol dvojprúdovú cestu aj oplotenie navrchu hrádze.



Odborníci teraz vyhodnocujú situáciu, vzdali sa však už plánov poškodiť hrádzu riadeným výbuchom. V okolitých dedinkách žije dovedna tisícka ľudí, všetkých už úrady evakuovali.



Stavidlá vodnej elektrárne sa mali v prípade nahromadenia príliš veľkého množstva vody automaticky zdvihnúť, avšak mechanizmus z neznámych príčin zlyhal.



V dôsledku záplav zomrela v stredu v Nórsku 70-ročná žena. Spadla do valiacej sa vody ešte v utorok. Podarilo sa jej síce dostať na breh, ale záchranárom v nepriaznivých podmienkach trvalo niekoľko hodín, kým ju dopravili do nemocnice.



Severne od Osla evakuovali viac než 600 ľudí. Polícia na juhu Nórska označuje situáciu za "nejasnú a chaotickú". Cestná správa uzavrela v stredu všetky hlavné cesty medzi Oslom a tretím najväčším mestom krajiny Trondheimom.



"Sme v krízovej situácii celoštátneho rozsahu," povedala Aud Hoveová, šéfka regionálnej samosprávy Innlandetu, kde sa napríklad nachádza aj olympijské stredisko Lillehammer. Ako dodala, ľudia vo viacerých lokalitách sú odrezaní od sveta, pričom sťažený prístup k nim majú aj záchranné zložky.



Rozsiahla tlaková níž Hans priniesla v uplynulých dňoch prudké zrážky a následné povodne do škandinávskych krajín aj Pobaltia.