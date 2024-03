Nórskemu kráľovi Haraldovi V. natrvalo implantujú kardiostimulátor

Oslo 12. marca (TASR) - Nórskemu kráľovi Haraldovi V., ktorý je aktuálne najstarším európskym panovníkom, v utorok natrvalo implantujú kardiostimulátor. Oznámil to kráľovský palác s tým, že kráľ zostane po zákroku ešte niekoľko dní v nemocnici, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Zákrok podstúpi v univerzitnej nemocnici Rikshospitalet v Osle, priblížil palác.



Nórsky kráľ koncom februára ochorel počas dovolenky, ktorú trávil so svojou manželkou kráľovnou Sonjou na malajzijskom ostrove Langkawi. V Malajzii ho hospitalizovali s infekciou a implantovali mu dočasný kardiostimulátor, keďže mal slabú srdcovú frekvenciu. Následne ho previezli lietadlom nazad do Nórska, kde bol okamžite prijatý do nemocnice v Osle.



Zdravotný stav 87-ročného nórskeho panovníka je v posledných rokoch krehký, pričom bol už niekoľkokrát hospitalizovaný. V roku 2020 podstúpil tiež operáciu na výmenu srdcovej chlopne po tom, čo bol hospitalizovaný pre problémy s dýchaním.



Harald V. však v ostatnom čase niekoľkokrát povedal, že neplánuje abdikovať — na rozdiel od svojej sesternice z druhého kolena, dánskej kráľovnej Margaréty II., ktorá z trónu odstúpila začiatkom tohto roka.



Povinnosti nórskeho kráľa sú výlučne reprezentatívne. Harald V. na trón nastúpil v roku 1991 - po smrti svojho otca, kráľa Olafa V. Haraldovým nástupcom je jeho syn, 50-ročný korunný princ Haakan, ktorý v súlade s protokolom preberá kráľovské povinnosti aj počas každej choroby svojho otca.