Nórski aktivisti celé hodiny okupovali budovu ministerstva pre ropu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Oslo 24. augusta (TASR) - Desiatky aktivistov z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) zablokovali v pondelok prístup do budovy nórskeho ministerstva pre ropu a energetiku v centre Osla. Polícia ich rozohnala až po vyše piatich hodinách a viacerých aj zatkla, informuje agentúra Reuters.Zhruba 17 aktivistov obsadilo recepciu ministerstva. Pred rezortom demonštrovali desiatky ďalších aktivistov a bránili tak ľuďom vo vstupe do budovy. Blokádu ministerstva označili za súčasť svojho desaťdňového protestu proti nórskemu ropnému priemyslu.Reuters v tejto súvislosti pripomína, že Nórsko je najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe, pričom denne vyťaží asi štyri milióny barelov ropy.Polícia aktivistov z budovy a okolia ministerstva začala popoludní rozháňať, pričom 19 z nich aj zatkla - väčšinu práve v budove rezortu. V priebehu dňa zatkla aj ďalších 29 aktivistov z Extinction Rebellion, ktorí na inom mieste blokovali jednu z hlavných križovatiek v Osle.Klimatické zmeny sa stali jednou z ústredných politických tém pred parlamentnými voľbami plánovanými na 13. septembra, v ktorých sa očakáva, že stredoľavicová opozícia porazí súčasnú vládnu koalíciu vedenú konzervatívcami.povedala na demonštrácii 22-ročná aktivistka Hanna Kristina Jakobsenová. Agentúra AFP uvádza, že pondelok bol prvým dňom plánovanej občianskej neposlušnosti v Nórsku, ktorá by podľa vyjadrenia aktivistov mala trvať týždeň.Nórska ministerka pre ropu a energetiku Tina Bruová reagovala na protest vyjadrením, že zdieľa obavy z klimatických zmien, avšak s prejavmi demonštrantov nesúhlasí.uviedla.Hnutie plánuje v nasledujúcich dňoch protesty na viacerých miestach v Európe vrátane Londýna, kde už v pondelok odštartovalo svoju dvojtýždňovú demonštráciu.Hnutie Extinction Rebellion založené v roku 2018 združuje klimatických aktivistov, ktorí pomocou občianskej neposlušnosti zameriavajú pozornosť širokej verejnosti na nečinnosť v otázke globálneho otepľovania. Skupina pravidelne organizuje demonštrácie zamerané proti bankám, finančným inštitúciám, energetickým firmám a mediálnym organizáciám.