JEDINEČNÝ OBJAV: Archeológovia našli zrejme najstarší runový kameň

Oslo 17. januára (TASR) - Nórski archeológovia objavili zrejme najstarší runový kameň na svete. Nápis na ňom môže mať takmer 2000 rokov, čo je o niekoľko stoviek rokov viac než mali doterajšie nálezy. V utorok to oznámili členovia archeologického tímu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Pieskovcový kameň s rozmermi približne 30 krát 30 centimetrov našli koncom roku 2021 počas archeologického prieskumu hrobu v oblasti Tyrifjorden západne od Osla pred výstavbou železnice.



Uhlíkové datovanie kostí a dreva nájdených v hrobe naznačuje, že runový kameň vznikol niekedy medzi rokom jeden a 250 nášho letopočtu, uviedlo Múzeum kultúrnej histórie v Osle. Nález označilo ako "sen pre runológov", ktorí skúmajú tieto kamene, nápisy na nich a s nimi súvisiace dejiny.



"Mysleli sme si, že prvé (runové kamene) sa v Nórsku a Švédsku objavili v rokoch 300-400 n.l., ale ukazuje sa, že niektoré môžu byť dokonca staršie, než sme si mysleli," povedala pre nórsku agentúru NTB runologička Kristel Zilmerová. "Je to jedinečný objav," zdôraznila.



Runové kamene boli zvyčajne vztyčované na pohrebiskách Vikingov. Vyryté nápisy runovým písmom v Škandinávii predstavujú najstaršiu známu abecedu. V prepise do latinky sa na nájdenom kameni nachádza neznáme slovo "idiberug", ktoré by mohlo odkazovať na osobu ležiacu v hrobe.



Najstarší runový kameň bude od 21. januára do 26. februára sprístupnený pre verejnosť v Múzeu kultúrnej histórie v Osle.