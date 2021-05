Nórski odborníci neodporúčajú očkovanie vakcínami od AstraZeneca a J&J

Oslo 10. mája (TASR) - Odborný výbor, ktorý zriadila nórska vláda na posúdenie vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson (J&J), v pondelok uviedol, že od očkovania týmito látkami by sa malo upustiť. Odvolával sa pritom na riziko zriedkavých, avšak závažných vedľajších účinkov, ktoré by tieto vakcíny mohli vyvolať. Informuje o tom agentúra AFP.



Výbor odborníkov však v rámci snahy zabrániť spomaleniu očkovacej kampane odporučil, aby boli tieto vakcíny podávané ľuďom, ktorí ich budú chcieť.



Výbor podľa slov svojho šéfa Larsa Vorlanda "neodporúča použite vakcín s technológiu adenovírusových vektorov" v celoštátnej vakcinačnej kampani, a to z dôvodu závažných vedľajších účinkov, aké sa po ich podaní prejavili u malej skupiny ľudí.



Nórsky minister zdravotníctva Bent Höie zatiaľ stanovisko vlády k použitiu predmetných vakcín neoznámil.



V Nórsku stihli do polovice marca podať 134.000 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. U celkovo piatich ľudí - relatívne mladých a dovtedy zdravých - sa vyskytla ťažká trombóza, traja z nich zomreli. Jedna ďalšia osoba zomrela po očkovaní vakcínou od AstraZenecy na krvácanie do mozgu.



Nórsko 11. marca dočasne pozastavilo používanie tejto vakcíny a tamojšie zdravotnícke úrady odporučili 15. apríla od očkovania toto vakcínou úplne upustiť. Vláda sa však rozhodla najskôr zriadiť výbor odborníkov, ktorý preskúma negatívne účinky vakcíny od AstraZenecy, ako aj očkovacej látky od Johnson & Johnson, keďže obe fungujú na rovnakej technológii adenovírusových vektorov.



Európska agentúra pre lieky (EMA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádzajú, že prínosy očkovania týmito látkami vysoko prevažujú nad ich rizikami a vo vakcinácii nimi odporúčajú krajinám pokračovať.



Vakcínou od J&J sa zatiaľ v Nórsku očkovať vôbec nezačalo. Zriedkavé prípady krvných zrazenín však v súvislosti s ňou hlásili USA. Dánsko je dosiaľ jedinou európskou krajinou, ktorá úplne zastavila očkovanie vakcínami od AstraZenecy aj J&J. Mnohé iné krajiny ich použitie obmedzili na určité vekové skupiny populácie.